В Москве раскрыли украинскую разведку

В Москве заочно арестовали целую группу граждан Украины. Они являются фигурантами громкого уголовного дела, которое ведут сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида ГСУ СКР. По версии следствия, фигуранты, сотрудники главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, руководили преступным сообществом, которое похищало в России добровольцев, воевавших в Донбассе и, вколов седативные препараты, пыталось их вывезти в соседнюю страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Басманный суд по ходатайствам следствия заочно арестовал сотрудников ГУР Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского, а также их помощника Владислава Гавриша. Последний входил в группировку влиятельного сумского криминального авторитета Сергея Семенникова (Жаба), которая специализируется на контрабанде и вымогательстве. Все они уже объявлены в международный розыск, но для придания ему легитимности фигурантам нужно избрать меры пресечения. Действовать они начнут в случае выдачи фигурантов из-за границы или их задержания в РФ.

Расследование ведется с марта 2020 года. Сейчас его фигурантам инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК), похищение людей организованной группой (ч. 3 ст. 126 УК), покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК), грабеж (ст. 161 УК), незаконное пересечение границы (ст. 322 УК) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК).

По данным “Ъ”, одним из эпизодов этого дела является похищение Дениса Харитонова, который в 2014 году добровольцем отправился в ДНР и долгое время воевал под Донецком. В декабре 2020 года господин Харитонов приехал на встречу с неизвестными, они представились ему проектировщиками военно-патриотического детского клуба, который доброволец планировал открыть. Встреча была назначена в заброшенной котельной в поселке Ильинка Астраханской области. После недолгих переговоров трое мужчин напали на добровольца, избили его и сделали ему укол в ногу, после которого он потерял сознание. Затем пленника перевезли в Белгородскую область, а в пути, чтобы тот не смог оказать сопротивление или позвать на помощь, делали инъекции седативными препаратами. Финалом операции должна была стать переправка Дениса Харитонова на украинскую территорию. Переход через границу осуществлялся пешком, однако группу заметили российские пограничники, по которым похитители открыли огонь. В перестрелке один из них — житель Сумской области Вячеслав Голубев был убит, еще двоим, среди которых, по данным следствия, был и Владислав Гавриш, удалось скрыться. Денис Харитонов в перестрелке не пострадал — его, правда, нашли в полубессознательном состоянии от действия лекарств. Похищение, по данным СКР, организовал Вячеслав Орехов, являющийся кадровым офицером ГУР. Действиями нападавших он руководил с Украины.

Другой сотрудник ГУР Дмитрий Шиманский, полагает следствие, причастен к похищению в 2020 году еще одного ополченца — Романа Волянюка. Его захватили уже в Москве, возле торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Дело исполнителей этого преступления рассматривается Мособлсудом.

Также, по данным следствия, в 2020 году в Челябинске по приказу фигурантов дела членами той же группы был похищен бизнесмен, из которого выбивали код доступа к его криптовалютному кошельку, где хранилась крупная сумма. А в том же году, уже в ДНР, члены преступного сообщества попытались взорвать сотрудника местного МВД, установив мину под днище его автомобиля.

Как считает следствие все эти преступления были согласованы с начальником ГУР Кириллом Будановым.

Адвокаты украинцев по назначению от комментариев воздержались, но судебные решения обжаловали.

Владислав Трифонов