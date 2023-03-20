Гендиректором Starbucks стал Лакшман Нарасимхан

Сегодня, 20 марта, сеть кофеен Starbucks объявила, что с нынешнего дня обязанности ее генерального директора исполняет Лакшман Нарасимхан. Он сменил на этом посту основателя компании Говарда Шульца. О том, что господин Нарасимхан станет генеральным директором Starbucks, было объявлено в сентябре. Правда, изначально предполагалось, что он займет этот пост только в апреле. Ранее господин Нарасимхан возглавлял британскую компанию Reckitt Benckiser, выпускающую товары для гигиены, здоровья и продукты питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лакшман Нарасимхан

Фото: Stephen Brashear, file, AP Лакшман Нарасимхан

Фото: Stephen Brashear, file, AP

В течение года до этого гендиректором Starbucks был Говард Шульц, который занял эту должность в третий раз: сначала он возглавлял сеть кофеен с 1980-х до 2000 года, а затем снова с 2008 до 2017 года. В третий раз он возглавил компанию в апреле прошлого года после ухода в отставку гендиректора Кевина Джонсона. Господин Шульц возглавил Starbucks в сложный для компании период — как и другие сети общественного питания, она пострадала от пандемии, акции ее падали.

За год своего руководства господин Шульц предпринял несколько серьезных шагов. Так, он приостановил программу обратного выкупа акций, заявив, что эти средства нужно инвестировать в бизнес. Кроме того, он представил план обновления компании, предусматривающий закупку нового оборудования, которое автоматизирует некоторые операции и ускорит обслуживание клиентов, изменение меню кофеен, обновление программы лояльности и т. д. В результате акции Starbucks за год выросли на 8% — при снижении индекса S&P 500 на 13%. При этом некоторые действия господина Шульца вызвали резкую критику — прежде всего его жесткое неприятие профсоюзов, которые в последнее время все активнее стали создавать сотрудники кофеен. В конце марта господину Шульцу даже придется предстать перед Сенатом США, который опросит его о подавлении профсоюзов в компании.

Акции Starbucks сегодня выросли на 1%.

Яна Рождественская