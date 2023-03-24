IKEA попрощалась с фабриками

Шведская IKEA закрыла сделку по продаже последней своей производственной площадки в России — мебельной фабрики в Новгородской области — совладельцу петербургской Slotex Вадиму Осипову. Два других предприятия достались лесопромышленной компании из Коми «Лузалес». По информации «Ъ», общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд руб.— на четверть меньше запрашиваемой продавцом суммы. Фабриками интересовались и крупные компании из других отраслей, но некоторые из них не стали покупать предприятия из-за отказа IKEA передавать права на производимую в РФ мебель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «МЕГА Химки», принадлежащий IKEA

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Торговый центр «МЕГА Химки», принадлежащий IKEA

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Инвест Плюс» закрыла сделку по покупке «ИКЕА Индастри Новгород» — производственной площадки IKEA в Подберезье Новгородской области. Об этом «Ъ» сообщил представитель петербургской Slotex. Совладельцу этой компании Вадиму Осипову, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит 99% в «Инвест Плюс». Сделка по выкупу фабрики IKEA оформлялась на SPV-компанию, замечает управляющий партнер «РП-Консалтинг» Елена Феоктистова, это означает, что бизнес будет развиваться самостоятельно и не войдет в состав Slotex. Это подтвердил «Ъ» и господин Осипов.

Slotex основана в начале 1990-х годов в Санкт-Петербурге Евгением Осиповым. После ухода господина Осипова из жизни бизнес перешел в том числе его сыну — Вадиму Осипову. Компания производит на четырех своих площадках в Ленинградской области мебельные плиты, столешницы и фасады для кухонной мебели, поставлявшиеся также IKEA. По собственным данным, выручка в 2021 году составила 5,8 млрд руб.

IKEA год назад заявила о полном уходе с рынка РФ из-за российско-украинского военного конфликта. На прошлой неделе сделку по покупке двух предприятий IKEA — в Тихвине Ленинградской области и Красной Поляне Кировской области — закрыла лесоперерабатывающая компания «Лузалес», о чем РБК сообщил глава ее совета директоров Руслан Семенюк. В IKEA ранее называли структуру Slotex и «Лузалес» «подходящими покупателями» своих активов в России.

У IKEA в России остается сеть торгцентров «Мега» общей площадью 2,34 млн кв. м. Но продажа единым лотом всех объектов на фоне кризиса на рынке торговой недвижимости может оказаться проблематичной.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что три свои предприятия в РФ IKEA оценила почти в 20 млрд руб., что чуть превышает их общую годовую выручку. Но правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (курирует продажу в РФ активов уходящих с рынка зарубежных компаний) согласилась утвердить сделки с дисконтом до 25%, утверждает собеседник «Ъ».

Таким образом, IKEA может выручить от продажи производственных площадок до 15 млрд руб. Стороны сделок не раскрывают их суммы.

Господин Осипов лишь подчеркнул, что его сделка денежная.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 года выручка новгородского предприятия IKEA составила 9,98 млрд руб.— это самый высокий показатель из всех трех предприятий. На фабрике ежегодно производится до 500 тыс. кубометров ДСП и 7 млн корпусов кухонной мебели и шкафов, в том числе для «Пакс» и «Метод» — самых продаваемых товаров IKEA, говорит гендиректор BusinesStat Денис Молчан. В 2021 году выручка выкупленной «Лузалесом» фабрики IKEA в Тихвине составила 5,5 млрд руб., предприятия в Кировской области — 2 млрд руб.

Зачастую в сделках по продаже российских активов иностранных компаний предусмотрен опцион на обратный выкуп, отмечает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. Но, по словам Вадима Осипова, в случае с IKEA такое условие не предусмотрено.

По данным другого источника «Ъ», покупкой фабрик IKEA интересовалось около 30 компаний, включая застройщиков жилья ГК ПИК и Level Group, а также структуры АФК «Система». В ПИК и АФК эту тему не комментируют. Совладелец Level Group Кирилл Игнахин объяснил «Ъ» нежелание покупать активы тем, что выпускаемая продукция ориентирована на поставки в ЕС, что сейчас стало затруднительно, и отказом IKEA передать права на изготовление оригинальной мебели, под которую построено производство.

На экспорт шло около 75% производимой IKEA в РФ продукции, подтверждает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли Александр Шестаков. По его словам, с учетом сокращения российского экспорта в прошлом году на 39% новые рынки сбыта найти сейчас весьма сложно. Выпускаемые IKEA в РФ объемы мебели, резюмирует эксперт, сложно реализовать и на внутреннем рынке.

Халиль Аминов, Алина Савицкая, Дарья Андрианова