Китаю приоткроют Балтику

Россия пытается привлечь китайских партнеров к строительству СПГ-завода и газохимического комплекса в Усть-Луге, выяснилось в ходе визита Си Цзиньпина в Москву. После введения санкций ЕС и США проект столкнулся с рядом технических сложностей и лишился ключевых поставщиков. Из слов вице-премьера неясно, идет ли речь о вхождении китайских партнеров в капитал проектов или только о поставке оборудования. По мнению аналитиков, из-за высоких санкционных рисков и удаленности Балтики от рынка АТР китайским компаниям скорее должны быть интересны инжиниринг и поставки оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров глав России и Китая сообщил, что Москва хотела бы привлечь китайских партнеров к строительству СПГ-завода и газохимического комплекса (ГХК) в Усть-Луге «Русхимальянса» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»). «Сейчас ведем переговоры, чтобы привлечь китайских партнеров к строительству завода СПГ и ГХК в Усть-Луге мощностью 13 млн тонн, это тоже предмет переговоров во время приезда лидера КНР»,— пояснил чиновник в эфире «Первого канала».

Господин Новак не уточнил, предполагается вхождение в акционерный капитал проекта или привлечение поставщиков оборудования.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что китайские акционеры уже участвуют в проектах НОВАТЭКа «Ямал СПГ» (китайской CNPC принадлежат 20%) и «Арктик СПГ-2» (CNPC и CNOOC принадлежат по 10%).

Речь идет о масштабном проекте газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК должен перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год и производить 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Около 18 млрд кубометров газа после переработки планируется направлять в газотранспортную систему «Газпрома». Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй — в 2025 году. В состав КПЭГ помимо ГПК входит также газохимический комплекс (оператор «Балтийский химической комплекс»). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 млн тонн марок полиэтилена.

Санкции ЕС, запрещающие поставку основного оборудования для крупнотоннажного сжижения в РФ, затруднили реализацию проекта. Немецкая Linde отказалась выполнять работы по проектированию, строительству и поставке оборудования для проектов «Газпрома», «Русхимальянсу» пришлось также искать альтернативных поставщиков газотурбинного оборудования (см. “Ъ” от 30 января). В «Газпроме» заявление вице-премьера не комментируют.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что китайские компании могут рассмотреть инвестиции в проект, однако более вероятным кажется сотрудничество в части поставки оборудования и инжиниринга.

«Из-за санкционных рисков экономика многих проектов в производстве СПГ и газохимии сейчас остается непонятной, и поэтому вхождение в капитал возможно при предоставлении госгарантий и обеспечении неизменных налоговых условий (льгот),— говорит он.— Эта практика не является чем-то уникальным — такого же подхода придерживался Exxon при обсуждении инвестиций в ВНХК в 2017–2018 годах». Вместе с тем, отмечает господин Кондратьев, китайским компаниям будут в большей степени интересны проекты на Дальнем Востоке и в Арктике с понятым сбытом в АТР, тогда как проекты на Балтике могут столкнуться со сложностями, если стоимость транспортировки останется высокой, а санкции ЕС и США не будут сняты.

По итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина никаких заявлений по поводу проекта в Усть-Луге сделано не было. В отношении газовых проектов президент РФ лишь достаточно расплывчато упомянул газопровод «Сила Сибири-2». «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд кубометров газа»,— сообщил господин Путин, добавив, что общий объем поставок в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд кубометров трубопроводного газа и 100 млн тонн СПГ.

Россия после начала военных действий на Украине потеряла ЕС как ключевой экспортный рынок газа и стремится увеличивать поставки в Китай. Однако для этого нужно построить новые трубопроводы. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что «Газпром» должен в кратчайшие сроки обеспечить согласование контракта на поставку газа в Китай по «Силе Сибири-2».

Татьяна Дятел