Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Франция высказала всенародное неодобрение

В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы

Пенсионная реформа, подразумевающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, остается центральной темой во Франции. В четверг в республике прошли многотысячные демонстрации противников реформы и всех, кто к ним присоединился. Французы с городских улиц обратились к президенту Эмманюэлю Макрону, который, в свою очередь, обратился к согражданам с телеэкранов днем ранее. Ответ на вопрос, что прозвучало громче, очевиден. Корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов отправился посмотреть на невиданное зрелище: как народ поправляет президента, если с ним не согласен.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Демонстрация шла по Парижу почти пять часов: манифестанты двинулись от площади Бастилии около двух и завершили путь перед Оперой около семи. Решив, что иностранцу не стоит выходить на марш, вмешиваясь тем самым во внутренние дела Франции, я поступил ровно наоборот — начал от площади Оперы. Где-нибудь да встретимся.

На площади Оперы полиция уже выставила заграждения. Бульвары перегораживала передвижная стена, на позицию выдвинулась машина с водометом.

Полицейская цепь стояла в полной боевой готовности. С другой стороны бульваров нарастал гул толпы, вился дым и рвались петарды.

Это были еще не сами колонны демонстрантов, а их дикий авангард: люди, вышедшие с собственными плакатами, возбужденные молодые люди в черных куртках и капюшонах, перекрикивающиеся с улицы на улицу как давние знакомые. Сложно сказать, были ли это представители радикального движения Black bloc, которых полиция насчитала потом 1,2 тыс. человек, или просто хулиганы, тренирующиеся к Олимпийским играм 2024 года (они пройдут как раз в Париже).

Одни шли, потрясая плакатами, пели, улыбались. Другие суетились вокруг: жгли фаеры, кидались камнями и разрисовывали анархическими лозунгами все витрины, до которых дотягивались. Время от времени их теснили полицейские в шлемах и латах, постоянно перестраивающиеся вдоль тротуаров. Они то бросались в атаки, то отступали цепью. Стражи порядка бежали мимо меня, топая тяжелыми сапогами, то в одну, то в другую сторону. Они казались не богатырями, где все равны как на подбор. Среди них были женщины, были ветераны, сами приближающиеся к пенсии. Видно было, что они устали, что им жарко и противно. Но все равно не стоило стоять у них на пути: лучше уж отойти и смирно прижаться к стене.

Я изрядно наглотался слезоточивого газа и могу сказать, что у профессиональных демонстрантов работа вредная.

Мне помогли ребята-школьники, увидевшие во мне дедушку революции — возможно, участника классовых битв 1968 года. Они снабдили меня матерчатой маской и помогли промыть глаза, которые невозможно было открыть. Школьники были запасливы и явно собирались участвовать в демонстрациях до ночи.

Задача французской полиции — не разогнать марш и распихать участников по автозакам, а сделать так, чтобы манифестация прошла без жертв и проблем — даже если она не была заявлена. На участие в незаявленной (но не запрещенной) демонстрации и на любое выражение спонтанного гнева (если это не битье витрин или поджоги магазинов и ресторанов) граждане страны имеют полное право. И активно этим правом пользуются. На манифестациях в четверг Министерство внутренних дел зафиксировало 1,089 млн человек, в том числе 119 тыс. в Париже. Профсоюзы делали свои подсчеты: соответственно 3,5 млн и 880 тыс. Рекорд последних десятилетий.

Предыдущая фотография
Протесты против пенсионной реформы в Париже

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протесты против пенсионной реформы в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Но вот на бульвары вытянулась главная колонна — профсоюзов. Впереди в голубых жилетах шли люди, которые то деликатно, то грубо сметали с пути любопытствующих. За ними шла цепочка профсоюзных охранников с красными повязками на рукавах, на манер народных дружинников. В руках они несли веревку, огораживающую голову манифестации и показывающую, что внутри — организованный пролетариат, а снаружи неизвестно кто.

Через полчаса колонна уперлась в заграждения на площади Оперы. Пора было расходиться, но, как всегда, расходиться демонстранты не пожелали. «Люди в черном» начали крушить все вокруг. В полицейских полетели камни и бутылки, запылали костры, пострадали витрины ювелирных магазинов. Зрелище неприятное, хорошо знакомое всем российским телезрителям, часто спрашивающим меня, горит ли Париж.

Эмманюэль Макрон поговорил с журналистами о пенсионной реформе

Помнится, российский президент Владимир Путин сказал про это: «Вы что, хотите, как в Париже?» Французский президент Эмманюэль Макрон еще не ответил ему встречным мемом: «Вы что, хотите, как в Москве?» Потому что и так понятно: как в Москве в Париже не будет. Президент во Франции имеет огромную власть, как и президент в России. Он может сделать то, что считает нужным, навязать свою точку зрения соратникам и правительству. Он может положить конец парламентским дискуссиям, применив специальную статью Конституции. Он может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Он может затеять войну.

Правда, есть то, с чем президент Франции ничего не может поделать. Это мнение народа, выражающееся сейчас в доводах улицы, в логике забастовок и даже в доходчивых аргументах погромщиков.

Пенсионная реформа делает президента все более непопулярным. Недовольны, по последним опросам, 70% французов.

Среди недовольных есть те, кто просто ворчит, но многие готовы бастовать и ходить на демонстрации, пока Эмманюэль Макрон к ним не прислушается. Слабость ли это Франции? Или, может быть, ее сила? Скоро узнаем.

Фотогалерея

Массовые протесты против пенсионной реформы во Франции

Предыдущая фотография
23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

Фото: Reuters / Yves Herman

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Фото: Reuters

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разбитый рекламный щит в Париже

Разбитый рекламный щит в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протестующие на улицах Парижа

Протестующие на улицах Парижа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Митинг в Париже

Митинг в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Следующая фотография
1 / 50

23 марта во Франции состоялась девятая общенациональная забастовка против уже принятой пенсионной реформы, в ней участвовало несколько десятков тысяч человек

Фото: Reuters / Yves Herman

Протестующие подожгли здание мэрии в Бордо

Фото: Reuters

Акции протеста также прошли в Париже, Марселе, Страсбурге и Ренне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разбитый рекламный щит в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

Манифестанты возле горящих мусорных баков в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Через час после начала митинга начались столкновения между полицейскими и протестующими в Париже

Фото: Reuters / Nacho Doce

Полицейские задержали 26 протестующих за пронос на манифестации запрещенных предметов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ против устраивавших беспорядки

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Протестующие бросали в полицейских петарды и коктейли Молотова

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Кукла, изображающая президента Франции Эмманюэля Макрона, заблокировала движение поездов в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Всего во Франции прошло свыше 240 митингов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Один из полицейских получил травму после того, как протестующий бросил ему в голову камень

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Протестующие на улицах Парижа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Митинг в Париже

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...