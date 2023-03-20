Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Искусственному интеллекту недодали денег

Инвестиции в ИИ-сектор упали на треть

В 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) сократились на 34%, до $45,8 млрд, свидетельствуют данные исследователей из CB Insights. Падение таких вложений произошло после достижения рекордных показателей 2021 года и на фоне сопоставимого сокращения глобальных объемов венчурного финансирования. По мнению экспертов, сокращение 2022 года не станет трендом — сейчас рынку ИИ необходимо некоторое «охлаждение». С учетом внимания к этой технологии восстановление и увеличение объемов финансирования не заставят себя ждать.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глобальные инвестиции в технологии искусственного интеллекта в 2022 году составили $45,8 млрд, подсчитали аналитики американской исследовательской компании CB Insights. Это выше показателей 2018–2020 годов, но заметно ниже (на 34%) рекордного значения 2021 года в $69,7 млрд. В прошлом году в мировой сфере ИИ состоялось 2956 сделок, на 10% меньше, чем было в 2021-м.

Отметим, что итоги вложений в ИИ почти в точности повторяют финансовые результаты глобального венчурного бизнеса в 2022 году в целом. По данным той же CB Insights, представленным в январе, мировые инвестиции в «венчур» в 2022 году сократились на 35% по сравнению с опять же рекордным 2021 годом — до уровня в $415,1 млрд.

Как следует из обзора, в 2022 году в мире появились 34 новых «единорога» в области ИИ, их общее число выросло до 166 компаний. Напомним, «единорогом» принято называть стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. 105 из 166 таких компаний расположены в США, 41 — в Азии и лишь 12 — в Европе. Тем не менее в прошлом году состоялось 616 сделок с европейскими ИИ-стартапами (рост на 6%), что стало рекордом для этого региона. Финансирование проектов при этом сократилось на 9%, до $6,2 млрд. 48% вложений в европейские проекты пришлись на Великобританию.

Что касается российского рынка ИИ-стартапов, то, согласно информации из альманаха «Искусственный интеллект», по итогам 2021 года в РФ было проинвестировано 77 таких сделок на?$226 млн (против 37 сделок в?2020 году на?$84 млн). Сведений за 2022 год отдельно по ИИ-сектору пока нет, но, по данным проекта Venture Guide, инвестиции в целом в российские IT-компании в минувшем году резко снизились. Всего было заключено 128 сделок против 291 в 2021 году, а сумма вложений в стартапы упала на 57%, до $1,1 млрд. Очевидные причины: конфликт на Украине, санкции и релокация многих проектов за рубеж (см. “Ъ” от 12 января).

Глобальное снижение инвестиций в ИИ-стартапы происходит на фоне общего «охлаждения» рынка после его взрывного роста в «ковидные» годы и долгого периода «дешевых» денег на главном мировом венчурном рынке — США, говорит эксперт центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев. По его словам, с ужесточением монетарной политики ФРС США многие технологические компании стали испытывать финансовые сложности. Проблемы начались и у тех, кто кредитовал эти компании — и одним из лидеров здесь был обанкротившийся Silicon Valley Bank. «Однако мы пережили крах доткомов (компании, чья бизнес-модель полностью основывается на работе в интернете.— “Ъ”) и понимаем, что текущие события — это период необходимого "охлаждения", за которым может начаться новая эпоха роста технологических компаний. Учитывая то внимание, которое сейчас уделяется технологиям искусственного интеллекта,— можно даже не сомневаться в скором восстановлении этого сектора»,— считает эксперт.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...