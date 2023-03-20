Искусственному интеллекту недодали денег

В 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) сократились на 34%, до $45,8 млрд, свидетельствуют данные исследователей из CB Insights. Падение таких вложений произошло после достижения рекордных показателей 2021 года и на фоне сопоставимого сокращения глобальных объемов венчурного финансирования. По мнению экспертов, сокращение 2022 года не станет трендом — сейчас рынку ИИ необходимо некоторое «охлаждение». С учетом внимания к этой технологии восстановление и увеличение объемов финансирования не заставят себя ждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глобальные инвестиции в технологии искусственного интеллекта в 2022 году составили $45,8 млрд, подсчитали аналитики американской исследовательской компании CB Insights. Это выше показателей 2018–2020 годов, но заметно ниже (на 34%) рекордного значения 2021 года в $69,7 млрд. В прошлом году в мировой сфере ИИ состоялось 2956 сделок, на 10% меньше, чем было в 2021-м.

Отметим, что итоги вложений в ИИ почти в точности повторяют финансовые результаты глобального венчурного бизнеса в 2022 году в целом. По данным той же CB Insights, представленным в январе, мировые инвестиции в «венчур» в 2022 году сократились на 35% по сравнению с опять же рекордным 2021 годом — до уровня в $415,1 млрд.

Как следует из обзора, в 2022 году в мире появились 34 новых «единорога» в области ИИ, их общее число выросло до 166 компаний. Напомним, «единорогом» принято называть стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. 105 из 166 таких компаний расположены в США, 41 — в Азии и лишь 12 — в Европе. Тем не менее в прошлом году состоялось 616 сделок с европейскими ИИ-стартапами (рост на 6%), что стало рекордом для этого региона. Финансирование проектов при этом сократилось на 9%, до $6,2 млрд. 48% вложений в европейские проекты пришлись на Великобританию.

Что касается российского рынка ИИ-стартапов, то, согласно информации из альманаха «Искусственный интеллект», по итогам 2021 года в РФ было проинвестировано 77 таких сделок на?$226 млн (против 37 сделок в?2020 году на?$84 млн). Сведений за 2022 год отдельно по ИИ-сектору пока нет, но, по данным проекта Venture Guide, инвестиции в целом в российские IT-компании в минувшем году резко снизились. Всего было заключено 128 сделок против 291 в 2021 году, а сумма вложений в стартапы упала на 57%, до $1,1 млрд. Очевидные причины: конфликт на Украине, санкции и релокация многих проектов за рубеж (см. “Ъ” от 12 января).

Глобальное снижение инвестиций в ИИ-стартапы происходит на фоне общего «охлаждения» рынка после его взрывного роста в «ковидные» годы и долгого периода «дешевых» денег на главном мировом венчурном рынке — США, говорит эксперт центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев. По его словам, с ужесточением монетарной политики ФРС США многие технологические компании стали испытывать финансовые сложности. Проблемы начались и у тех, кто кредитовал эти компании — и одним из лидеров здесь был обанкротившийся Silicon Valley Bank. «Однако мы пережили крах доткомов (компании, чья бизнес-модель полностью основывается на работе в интернете.— “Ъ”) и понимаем, что текущие события — это период необходимого "охлаждения", за которым может начаться новая эпоха роста технологических компаний. Учитывая то внимание, которое сейчас уделяется технологиям искусственного интеллекта,— можно даже не сомневаться в скором восстановлении этого сектора»,— считает эксперт.

Венера Петрова