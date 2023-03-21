Шуман против Вагнера

В Брюсселе состоялось первое заседание Форума Шумана по безопасности и обороне, на котором помимо представителей 27 государств—членов ЕС присутствовали гости из примерно 50 стран и организаций. Одной из ключевых тем был украинский конфликт, ставший одновременно и главным мотивом для создания форума. Как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, события февраля 2022 года изменили Евросоюз и теперь он намерен играть куда большую роль в архитектуре мировой безопасности. Итоги форума свидетельствуют: помимо сугубо экономического объединения ЕС становится и военным союзом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Накануне первого заседания Форума Шумана (назван так в честь бывшего премьера Франции и одного из отцов-основателей ЕС Робера Шумана) главы МИДов и министры обороны стран Евросоюза приняли во многом историческое решение. Согласование совместных закупок и поставок артиллерийских боеприпасов (во-первых, для Украины, а во-вторых, для пополнения опустевших складов в европейских странах) ознаменовало собой как минимум частичную передачу оборонных вопросов из ведения национальных правительств на наднациональный уровень.

Состоявшийся 21 марта Форум Шумана подтвердил, что после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года Евросоюз начал уделять повышенное внимание проблемам безопасности и обороны.

Задумывавшийся как прежде всего экономический союз, ЕС находится в процессе серьезной трансформации. Об этом во время встречи представителей 27 стран-членов с коллегами из примерно 50 государств и организаций, включая ООН, НАТО, ОБСЕ, Лигу арабских государств, прямо заявил Жозеп Боррель. «Война изменила наш профиль, наш бренд. ЕС теперь выглядит иначе»,— отметил главный европейский дипломат.

И с этим утверждением никто спорить не стал. Тем более что в пользу слов господина Борреля говорили факты. Например, то, что даже НАТО как организация за год боевых действий не решилось оказать Украине военную помощь, перекладывая ответственность за поставки на добровольные решения стран-членов. А Евросоюз уже перешел эту черту и теперь намерен сделать совместную оборону и безопасность одним из своих главных треков на ближайшие годы.

Собственно, Форум Шумана и был организован в рамках военной концепции «Стратегический компас ЕС», где один из разделов посвящен военному партнерству и усилению роли союза в мире. Идея мероприятия, которое, как ожидается, будет проходить каждые два года, заключалась в том, чтобы собрать вокруг ЕС ближайших союзников и потенциальных партнеров для обсуждения общих угроз. А главное, как в различных формах и выражениях давал понять Жозеп Боррель, реакция Брюсселя на украинский конфликт — это не исключение из правил, не аномалия, а политика, которую союз готов распространить на любую ситуацию, если она того потребует.

«Мы готовы сделать для других стран то же самое, что сделали для Украины в вопросах поставок вооружений и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира»,— заявил господин Боррель во вступительном слове перед участниками форума.

Он отметил, что многие страны, представители которых посетили 21 марта Брюссель, «так или иначе вносят свой вклад в 21 гражданскую и военную миссии и операции (ЕС.— “Ъ”) по всему миру», а с большинством из них Евросоюз проводит регулярные дискуссии по вопросам безопасности и обороны. Однако причины организации столь масштабного форума, как дал понять господин Боррель, «лежат глубже» и ставят перед собравшимися три вопроса: зачем ЕС партнеры, что Евросоюз может предложить партнерам и что ЕС с партнерами могут сделать совместно?

«Наша коллективная поддержка Украины была впечатляющей и должна продолжаться, чтобы Украина и международное право восторжествовали. Однако причина, почему нам нужны партнеры, не ограничивается Украиной… Ни одна страна в одиночку не справится с такими вызовами, как ослабление многосторонности, возвращение политики применения силы по всему миру, возрождение усиления авторитарных режимов… Последствия изменения климата и обострившаяся конкуренция за природные ресурсы… На всех этих фронтах нам нужны партнеры»,— говорил Жозеп Боррель.

По его словам, создание в свое время ЕС позволило Европе уйти от логики конфронтации и развернуться к сотрудничеству и теперь настало время защитить эту модель взаимодействия между странами, привлекая к этому как можно больше государств по всему миру. «Всего через несколько недель, даже дней после начала российской агрессии против Украины европейские лидеры приняли то, что мы назвали "Стратегическим компасом",— амбициозный план по укреплению нашей политики безопасности и обороны на ближайшие пять-десять лет»,— заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что идея теснее взаимодействовать в военной сфере возникла еще около 20 лет назад во время кризисов на Балканах и в Африке, однако нынешняя ситуация изменила отношение Европы к «собственной повестке в области безопасности и обороны».

Кроме того, за эти годы, признал господин Боррель, Евросоюз допускал ошибки, из которых извлек урок. Например, миссии ЕС в ЦАР и Мали не смогли в достаточной степени усилить боеспособность союзников Брюсселя в этих странах, что использовала в своих интересах ЧВК «Вагнер», которую господин Боррель назвал «безжалостным прокси российского режима». По его мнению, действия «Вагнера» в этих государствах обернулись разрушительными последствиями для местного населения и ЕС больше не имеет права допускать подобных ошибок.

В итоге страны ЕС перезапускают и наращивают промышленное производство вооружений, осуществляют совместные военные поставки Украине и собираются укреплять этот трек взаимодействия на уровне союза, что изначально не предусматривалось при создании объединения, признал господин Боррель. И чтобы защитить эту модель, Брюсселю нужны партнеры, а он, в свою очередь, готов брать ответственность и помогать в поиске ответов на различные вызовы по всему миру.

Заверив, что ЕС готов к оборонному сотрудничеству со странами из всех регионов, и пообещав поставки оружия «африканским партнерам в ближайшие месяцы», дипломат выразил надежду, что Форум Шумана станет постоянным мероприятием, проводимым раз в два года. Однако следующее заседание господин Боррель предложил провести чуть раньше — в конце 2024 года, чтобы успеть поприсутствовать на нем в качестве главы европейской дипломатии до завершения срока своих полномочий.

В Москве усилия Брюсселя по поиску партнеров в оборонной сфере по всему миру сочли попыткой «втянуть в авантюру» противостояния с РФ третьи страны.

По мнению и. о. постпреда РФ при ЕС Кирилла Логвинова, «еэсовцы действуют нахраписто, прибегают к давлению, шантажу и даже диктату к тем, кого они называют единомышленниками, но одновременно эти страны сопротивляются и не готовы встать под антироссийские знамена».

Алексей Забродин