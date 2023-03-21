Госдума одобрила закон о создании реестра пивоваров

Государственная дума одобрила в третьем чтении закон о внедрении в РФ реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Основные нормы закона начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно тексту документа, вести соответствующий перечень будет Росалкогольрегулирование. К регистрации в перечне обяжут всех производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Процедура внесения в список предусматривает проведение внеплановой выездной проверки для установления наличия технологического оборудования с проверкой расчета мощности.

Вместе с тем законопроект предусматривает снижение планки (с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год), при которой производитель имеет право не оснащать оборудование счетчиками измерения объема выпуска напитков с целью дальнейшей передачи сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета объемов производства и оборота этилового спирта.

В документе также закрепляется перечень информации, на основании которой ЕГАИС учитываются объемы производства продукции, подлежащей обязательной маркировке. Вместе с тем, с 15 января 2024 предусмотрена отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции — соответствующие данные будут верстаться по информации из государственной системы маркировки товаров (туда они будут поступать при розничной реализации).

Летом 2022 российские пивовары предупредили, что в случае введения обязательной маркировки, выпуск пива в стране сократится на 20–30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений. В ноябре в правительстве пообещали участникам рынка подумать над предложением по внедрению вычета при уплате акцизов.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Маркировку вычтут из акциза».

Григорий Лейба