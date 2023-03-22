Андрея Талалаева торпедировали с должности

Руководство московского «Торпедо», которое занимает последнее место в чемпионате России, приняло решение о прекращении трудового договора с главным тренером Андреем Талалаевым. За пять месяцев работы в клубе, который является безоговорочным аутсайдером турнира, 50-летний специалист не сумел добиться перелома в результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Андрей Талалаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тренер Андрей Талалаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О расставании с Андреем Талалаевым московское «Торпедо» объявило на своем официальном сайте. В заявлении клуба подчеркивается, что решение о прекращении трудового соглашения принято по соглашению сторон, президент «Торпедо» Ярослав Савин выразил господину Талалаеву признательность за совместную работу. «Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры»,— отметил господин Савин и уточнил, что имя нового главного тренера «Торпедо» станет известно на этой неделе.

Отставка Андрея Талалаева случилась на следующий день после того, как в руководстве «Торпедо» произошло принципиальное изменение, имевшее, по версии официального сайта самого ФК, плановый характер. Новым председателем совета директоров клуба вместо Анатолия Ходоровского был избран Леонид Юхневич.

Впрочем, чем бы ни руководствовалось руководство «Торпедо», решение об увольнении Андрея Талалаева выглядит логичным. Сменив в середине октября прошлого года на посту главного тренера Николая Савичева, он не сумел добиться улучшения результатов. Единственную полноценную победу в 12 матчах под началом Андрея Талалаева — над ЦСКА со счетом 1:0 — торпедовцы одержали в Кубке России, в котором на стадии 1/4 финала «Пути регионов» уступили представителю Первой лиги «Акрону» из Тольятти. Что же касается чемпионата России, то в восьми последних матчах они потерпели шесть поражений и два раза сыграли вничью. Правда, из-за нарушения регламента «Нижним Новгородом» в матче последнего тура, завершившемся ничьей 1:1, «Торпедо» была присуждена победа со счетом 3:0.

Бледная игра «Торпедо» привела к тому, что на данный момент после 20 туров команда имеет лишь 10 очков и располагается на самом дне турнирной таблицы.

Избежать вылета из Российской премьер-лиги торпедовцам будет очень трудно. От зоны стыковых матчей их отделяют семь очков, а за десять туров ликвидировать такое отставание — задача малореальная.

Напомним, ранее 50-летний Андрей Талалаев тренировал «Крылья Советов», «Химки», «Тамбов», «Волгу» и несколько других команд, а предыдущим местом его работы был «Ахмат», который уволил специалиста в сентябре 2022 года.

Евгений Федяков