Leroy Merlin затеял ремонт

Управляющая сетью Leroy Merlin группа Adeo семьи Мюлье планирует передать контроль в российском бизнесе местному менеджменту. Сделка не должна привести к изменениям в работе подразделения из более 100 гипермаркетов и может снять часть давления на семью Мюлье в связи с работой в России. Эксперты допускают, что при необходимости дальнейшего обособления может потребоваться смена бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из магазинов Leroy Merlin в Москве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Один из магазинов Leroy Merlin в Москве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владеющая сетью магазинов товаров для ремонта и дома Leroy Merlin французская группа Adeo планирует передать контроль над бизнесом в России местному менеджменту. Об этом Adeo сообщила 24 марта. Сделка позволит подразделению продолжить деятельность, сохранив рабочие места для 45 тыс. человек, говорится в сообщении.

В Adeo добавили, что подготовка к сделке началась несколько месяцев назад и последовала за приостановкой инвестиций в российский бизнес, который постепенно стал работать независимо. Передача контроля над магазинами Leroy Merlin еще должна быть одобрена российскими регуляторами.

Представитель Leroy Merlin в России сообщил «Ъ», что пока никаких изменений в работе сети не планируется, поскольку Adeo только объявила о намерении передать управление местному совету директоров.

Leroy Merlin работает в России с 2004 года. По собственным данным, сегодня сеть включает более 100 гипермаркетов в более чем 60 городах страны. По данным Infoline, Leroy Merlin занимает первое место по продажам на DIY-рынке в России, увеличив выручку в 2022 году на 15,6%, до 529,7 млрд руб. без НДС год к году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что передача местному менеджменту контроля над российским Leroy Merlin — логичный шаг в условиях сильного давления, которое за рубежом оказывается на владельца бренда из-за работы в России.

По словам господина Бурмистрова, Leroy Merlin как лидер российского DIY-рынка очень заметен и, возможно, обособление местного бизнеса позволит снять часть давления на головной офис.

При этом эксперт не исключает, что дальнейшим шагом может быть смена бренда. По словам господина Бурмистрова, изменений в работе Leroy Merlin ждать не стоит, так как сеть в РФ уже много месяцев фактически самостоятельна.

Adeo принадлежит Association Familiale Mulliez — холдинговой компании семьи Мюлье, среди активов которой также сеть магазинов спортивных товаров Decathlon и продуктовая сеть Auchan. Decathlon в марте 2022 года объявил о приостановке работы в России. В январе 2023 года РБК сообщал, что активы сети выставлены на продажу. В российском Auchan сообщали, что продолжают работать в России. В марте нынешнего года сеть также объявила об открытии в Новой Москве магазина собственных торговых марок «Мой Ашан».

Как отмечает Михаил Бурмистров, Auchan занимает 1,2% российского рынка продовольственного ритейла против доли в 29,7% у Leroy Merlin на DIY-рынке и давление на Auchan из-за работы в России ниже. Кроме того, Auchan и Metro давно работают в Крыму, куда до сих пор не заходят крупнейшие российские продуктовые сети, напоминает он.

Анатолий Костырев