Европейцы снаряжают Украину

Главы МИДов и министры обороны стран ЕС во время встречи в Брюсселе договорились о схеме поставок Украине обычных боеприпасов. В течение года Киеву должен быть направлен миллион снарядов для артиллерийских систем, на что государства Евросоюза потратят около €2 млрд. Министры одобрили трехступенчатый план по решению проблемы нехватки боеприпасов, которых сейчас нет в достаточном количестве ни у ВСУ, ни в арсеналах стран ЕС. Между тем не обошлось без разногласий. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его страна не будет участвовать в финансировании совместных закупок снарядов для Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предупреждение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что, в случае если министры ЕС не смогут согласовать схему военных поставок Украине, ВСУ может остаться без боеприпасов, похоже, возымело действие

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images Предупреждение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что, в случае если министры ЕС не смогут согласовать схему военных поставок Украине, ВСУ может остаться без боеприпасов, похоже, возымело действие

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Евросоюз согласовал схему преодоления снарядного голода у украинской армии и пополнения заметно опустевших складов с боеприпасами в странах ЕС. Как ранее подчеркивал верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, предложенный план состоит из трех частей, которые между собой неразрывно связаны:

во-первых, страны—члены ЕС должны как можно скорее отправить Киеву снаряды, оставшиеся в их арсеналах, получив за это компенсацию из Европейского фонда мира;

во-вторых, страны будут объединять заказы для европейской промышленности на производство новых боеприпасов, чтобы пополнить истощающиеся запасы;

в-третьих, механизм подразумевает объемные инвестиции в создание новых заводов по производству вооружений, цель которых придать импульс развитию европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

Предварительно схема была одобрена еще 8 марта на неформальном заседании министров обороны стран ЕС в Стокгольме. 20 марта на официальной встрече в Брюсселе главам оборонных и дипломатических ведомств государств Евросоюза предстояло еще раз обсудить имеющиеся проблемы и завершить разработку плана по ускорению поставок боеприпасов Украине и поддержке европейской военной промышленности.

Сомневающимся участником союза традиционно оказалась Венгрия.

«К сожалению, поступили новые предложения от сторонников войны, на этот раз о совместной закупке боеприпасов для Украины»,— сообщил во время заседания глава МИД республики Петер Сийярто, будто это была новая для него информация.

По словам дипломата, Будапешт «хотят втянуть в войну, которая идет по соседству», однако венгерский народ уверен, что ему просто «надо пережить эту войну». По словам министра, Венгрия не будет в этом участвовать, но и накладывать вето на решение коллег по ЕС не собирается.

Между тем еще до завершения встречи сразу несколько западных СМИ сообщили, что министры завершили разработку плана по финансированию закупок и поставок боеприпасов для Украины на сумму €2 млрд. ЕС решил удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который еще 9 февраля попросил европейцев прислать Киеву миллион снарядов, в том числе калибра 155 мм. Именно такое количество в течение ближайших 12 месяцев государства Евросоюза и собираются поставить ВСУ. Первым сообщения в прессе подтвердил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который среди прочего был одним из главных лоббистов реализации этой инициативы. «Мы достигли политического консенсуса отправить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов»,— заверил он журналистов, признав, что еще «много, много» деталей предстоит согласовать. «Но самое важное, что мы завершили эти переговоры. И это показывает одну вещь: если есть воля, то и способ найдется»,— отметил господин Певкур.

Окончательно согласовывать детали схемы, видимо, будут лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 марта. Ожидается, что поставка снарядов Украине окажется центральной темой саммита, а к главам государств и правительств объединения по видеосвязи присоединится Владимир Зеленский.

Об итогах встречи еще до ее окончания оптимистично отозвался и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Больше артиллерийских боеприпасов для Украины как можно быстрее. Это было главной темой сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам. Я ожидаю быстрого принятия важных решений, которые укрепят возможности Украины на поле боя»,— заявил он.

Выступавший перед встречей Жозеп Боррель отмечал, что согласовать этот план 20 марта было крайне важно, поскольку «в противном случае возникнут трудности с продолжением поставок оружия Украине». По данным газеты The Guardian, в последние месяцы украинская армия выпускала примерно 4–7 тыс. снарядов в день, что в несколько раз меньше расхода боеприпасов российскими военными. Однако даже такой темп артиллерийских залпов привел ВСУ к снарядному голоду и вынудил союзников Киева срочно искать решение проблемы дефицита боеприпасов. И, видимо, чтобы такие страны, как Венгрия, в случае чего не тормозили процесс, совместное снабжение Украины снарядами решили сделать добровольным. Как сообщил в Twitter господин Боррель, 20 марта 17 государств ЕС плюс Норвегия подписались под соответствующим проектом, сделав «ключевой шаг к выполнению обещаний снабдить Украину большим количеством артиллерийских боеприпасов».

Согласно пресс-релизу Европейского оборонного агентства, совместно поставлять боеприпасы и восполнять запасы на своих складах решили Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Норвегия. «Проект "Совместные закупки боеприпасов" был запущен в рекордно короткие сроки... Проект обеспечивает прочную основу для намерений государств-членов совместно закупать срочно необходимые боеприпасы для Украины. Этот проект посылает четкий сигнал промышленности и усиливает поддержку ЕС Украине из-за агрессивной войны России»,— говорится в заявлении.

В Москве тем временем считают, что дальнейшее накачивание Украины оружием ведет лишь к эскалации.

Как заверил 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, союзники Киева не нацелены на прекращение конфликта. «Пока мы с вами видим — собственно, и видно это невооруженным глазом — продолжающуюся линию на недопущение какого-либо торможения даже боевых действий»,— сказал господин Песков.

Алексей Забродин