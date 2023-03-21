«Запад решил воевать с Россией до последнего украинца»

Мир приближается к ядерному столкновению, и все это из-за действий западных стран. С таким тезисом выступили во вторник представители руководства РФ, комментируя решение Лондона отправить Киеву снаряды с обедненным ураном. Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил Запад в военных преступлениях и преступлениях против человечности. А президент Владимир Путин дал понять: Россия не оставит без ответа тот факт, что «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Birchall / Pool / AP Фото: Ben Birchall / Pool / AP

«У России есть чем ответить»

Громкая новость содержалась в письменном ответе замглавы Минобороны Великобритании Аннабел Голди на запрос члена Палаты лордов Реймонда Джоллиффа. Тот напрямую спросил, содержится ли обедненный уран в каком-либо из типов боеприпасов, которые сейчас поставляются Лондоном на Украину. Ответ, опубликованный в понедельник, оказался таким: «Наряду с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минобороны Великобритании Аннабел Голди

Фото: Andrew Milligan / PA Images / Getty Images Замглавы Минобороны Великобритании Аннабел Голди

Фото: Andrew Milligan / PA Images / Getty Images

Обедненный уран (ОУ), как сообщается на странице Управления ООН по вопросам разоружения,— это токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Это вещество, которое остается после того, как большинство высокорадиоактивных изотопов урана отбирается для использования в качестве ядерного топлива или для ядерного оружия. ОУ обладает теми же характеристиками химической токсичности, что и уран, однако меньшей радиационной токсичностью. Ввиду его высокой плотности ОУ применяется в бронебойных боеприпасах. Также с его помощью можно увеличивать прочность брони танков и другой военной техники.

По состоянию на вечер вторника никто больше в Британии эту информацию не подтвердил и не прокомментировал. Тем не менее в РФ эти две фразы госпожи Голди вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Еще в январе Константин Гаврилов, глава российской делегации переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, предупреждал: Кремль будет приравнивать поставку Украине снарядов с сердечниками из обедненного урана к «применению против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями». Теперь такие перспективы оказались реальны, как никогда ранее.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил: если поставки таких боеприпасов состоятся, то британские власти продемонстрируют готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права». «Как это было в 1999 году в Югославии, и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности»,— указал господин Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила тот же конфликт на Балканах. «Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей»,— написала она в своем Telegram-канале.

Прокомментировал эту тему и министр обороны Сергей Шойгу — и вновь со ссылкой на события 1999 года. Он напомнил, что НАТО уже применяло такие боеприпасы, «когда были события в Косово, Сербии, когда они массированно, без всяких санкций, без всяких разрешений бомбили мирные города, разрушали мосты». При этом глава Минобороны РФ предупредил, что ступеней к ядерному столкновению остается «все меньше и меньше». Очевидно, что исключительно из-за действий Запада.

Наконец высказался во вторник и президент России Владимир Путин. «Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила о поставках на Украину не только танков, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле»,— заявил он по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. И добавил: «Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Естественно, у России есть чем ответить. Естественно, Россия, как говорится, не останется в долгу»,— подтвердил и Сергей Шойгу.

Вечером в Пентагоне заявили, что они в отличие от Великобритании боеприпасы с обедненным ураном Украине не передают. Об этом сказал журналистам представитель американского военного ведомства Пат Райдер.

«Потенциальная угроза не является значительной»

Последние новости прокомментировали и в секретариате генсека ООН Антониу Гутерриша. «Мы ясно заявили, в том числе по линии высокого представителя по вопросам разоружения, о своих обеспокоенностях относительно использования боеприпасов с обедненным ураном в любых местах. Мы высказывали нашу обеспокоенность насчет использования обедненного урана на протяжении многих лет из-за последствий, к которым приводит его использование»,— заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

Использование боеприпасов с обедненным ураном никакими международными нормами не запрещено. Применялись такие снаряды, например, во время войны в Персидском заливе 1990–91 годов (международная коалиция использовала более 782 тыс. единиц боеприпасов, содержавших в совокупности до 300 тонн обедненного урана. В рамках Иракской войны 2003 года США и их союзники выпустили около 300 тыс. таких снарядов. Кроме того, использовались они при вторжении в Афганистан в 2001 году.

Дебаты о том, сколь серьезный вред наносят такие боеприпасы, продолжаются.

Так, агентство «РИА Новости» в сообщениях о решении Минобороны Британии напомнило читателям: «В ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые десять лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли. Облучение получили как мирные жители, так и солдаты из контингента НАТО».

В 2018 году президент Сербии Александр Вучич высказывался на эту тему менее категорично, чем российское информагентство. «Я никогда полностью не верил во все наши теории об обедненном уране, что во всем виноваты те, кто уничтожал и бомбил эту страну в 1999 году. Но сегодня в разговоре с врачами я понял: конечно, есть много факторов роста заболеваний раком среди детей, но обедненный уран точно является одним из них»,— сказал он. И пояснил: рак, согласно статистике сербских врачей, «чаще всего фиксируется у детей, чьи родители появились на свет около 1990 года».

В рамках Международного трибунала по бывшей Югославии не было сделано каких-либо однозначных выводов по этой теме.

Комитет, который занимался анализом натовских бомбардировок, лишь констатировал, что использование таких боеприпасов не запрещено, а научные дискуссии насчет возможных последствий продолжаются.

Тем временем в Управлении ООН по вопросам разоружения напоминают: «Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной». Потенциальная опасность, как считают в Управлении, есть лишь в том случае, когда люди находятся в «непосредственном контакте» с фрагментами или целыми боеприпасами, содержащими обедненный уран.

Павел Тарасенко