Шины сдулись

В 2022 году в России выпустили 42,7 млн шин, а весь рынок, включая сегмент сельскохозяйственной и спецтехники, составил свыше 35 млн штук. Кризис сказался на продажах шин, они упали почти на 15%, на рынке особенно отмечают сокращение доли премиального сегмента из-за падения спроса. В то же время розничные продажи легковых шин выросли на 3,3%. Аналитики отмечают, что часть автовладельцев могла заранее купить шины на фоне опасений прекращения поставок в начале кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рынок шин в РФ в 2022 году сократился на 14,9%, составив 35,1 млн штук, следует из оценок “Ъ”, на основе данных «Обзора по товарной категории шины», подготовленного ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге. Всего из оборота за этот период выведено 49,1 млн шин. Данные учитывают легковые, грузовые шины, а также резину для спец- и сельхозтехники и прочую продукцию.

Выпуск в стране за год составил 42,7 млн штук, в основном это были летние (14,5 млн штук) и зимние ошипованные (11,3 млн штук) шины. Большая часть летних шин была произведена с января по май, зимних — с мая по ноябрь. Только в четвертом квартале в оборот было введено 16 млн шин, из которых 8,6 млн приходилось на выпуск в РФ.

Конечным потребителям в торговых точках и дистанционно за прошлый год было реализовано 19,1 млн шин, что на 19,4% меньше, чем годом ранее. В основном (78,5%) это были легковые шины, причем их продажи, наоборот, выросли на 3,3%, почти до 15 млн штук. Организациям поставлено почти 15 млн шин, и это всего на 6,1% меньше, чем годом ранее. Здесь в основном отгрузки приходились на легковые (почти 7 млн) и грузовые шины (5,5 млн). Если учесть число выпущенных в РФ легковых и грузовых автомобилей, то на вторичную комплектацию, по расчетам “Ъ”, могло уйти свыше 30 млн шин.

Продажи производителей шин для вторичной комплектации последние годы составляли около 30–40 млн штук в год, сообщается в обзоре. В Nokian Tyres и Michelin оценивали рынок шин для вторичной комплектации в 2021 году в 40,5–40,7 млн штук (см. “Ъ” от 10 февраля 2022 года). Обе компании уходят из РФ, Nokian почти завершила продажу своих российских активов, включая завод во Всеволожске, «Татнефти». В 2022 году из иностранных марок в РФ работали заводы Nokian, Pirelli, Continental и Bridgestone. Но сложности с поставками сырья и исполнением санкций уже сказывались на объемах.

Экспорт шин из РФ за прошлый год упал на 18,2%, почти до 12 млн штук. Из этого объема почти 9,5 млн штук предназначались для легковых автомобилей, почти 2 млн — для грузовиков. При этом наиболее активно отгрузки за пределы РФ шли в докризисном январе, а затем в апреле, июле и октябре 2022 года. Экспорт шин из РФ в ЕС запрещают санкции США. В Минпромторге не ответили на вопросы “Ъ” об экспортных направлениях.

Средняя цена комплекта шин в 2022 году выросла на 3%. При этом средняя цена легковой шины по итогам года выросла на 20,5%, до 6,4 тыс. руб. В обзоре рынка отмечается, что наиболее популярными шинами остаются шины c ценой ниже среднего, занимая больше половины от всех продаж. В «Нокиан Тайерс» добавляют, что в 2022 году премиальный сегмент шин сократился на фоне падения спроса.

После начала кризиса в 2022 году на фоне того, что цены выросли, а поставок может не быть, часть автовладельцев пыталась закупиться вперед — маслами, запчастями, иногда и шинами, отмечает Сергей Удалов из «Автостата». Такая тенденция, считает аналитик, характерна именно для розничного сегмента. При этом существенное сокращение премиального сегмента вряд ли произошло, полагает господин Удалов, допуская, что часть клиентов могла из-за роста цен спуститься на сегмент ниже или отсрочить замену на сезон.

В этом году ажиотажного спроса, как это было прошлой весной, ожидать не стоит — за исключением традиционного сезонного всплеска продаж, говорит аналитик. Скорее всего, полагает Сергей Удалов, рынок задержится на уровне прошлого года, а покупки и выбор марки будут происходить в обычном режиме — накануне замены резины.

Ольга Никитина