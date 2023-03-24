Минтруд утвердил список профессий для альтернативной службы

Приказ Минтруда, где перечислены профессии для прохождения альтернативной гражданской службы, а также организации, в которых это возможно сделать, опубликован сегодня, 24 марта, на официальном портале правовой информации. Сам документ датирован 21 февраля. Список профессий для альтернативной службы на 2023 год министерство представило 6 февраля, такие списки оно формирует ежегодно.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий»,— сообщил в начале февраля Минтруд. Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей, также добавились 22 должности служащих. Из перечня исключили 7 профессий рабочих и 15 должностей служащих.
Среди прочего в список добавлены:
- дорожный рабочий;
- дояр;
- животновод;
- машинист автогрейдера;
- пекарь;
- рабочий полигона;
- рыбак прибрежного лова;
- слесари ряда работ;
- станочник широкого профиля;
- стропальщик;
- токарь;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- швея;
- электрогазосварщик;
- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- инженер по сварке;
- специалист по защите информации;
- химик;
- специалист по реабилитации инвалидов;
- врач—судебно-медицинский эксперт;
- зубной техник;
- медицинский психолог;
- хореограф;
- художник-конструктор (дизайнер).
Из списка исключены:
- гардеробщик;
- курьер;
- обувщик по ремонту обуви;
- почтальон;
- рабочий по благоустройству населенных пунктов;
- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
- стеклопротирщик;
- агрохимик;
- администратор;
- администратор вычислительной сети;
- артист;
- воспитатель профессионально-технического учебного заведения;
- врач-кардиоревматолог;
- врач-лаборант;
- инструктор по труду;
- концертмейстер;
- микробиолог;
- музыкальный руководитель;
- преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах);
- техник;
- экономист по планированию;
- экспедитор по перевозке грузов.