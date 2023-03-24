Минтруд утвердил список профессий для альтернативной службы

Приказ Минтруда, где перечислены профессии для прохождения альтернативной гражданской службы, а также организации, в которых это возможно сделать, опубликован сегодня, 24 марта, на официальном портале правовой информации. Сам документ датирован 21 февраля. Список профессий для альтернативной службы на 2023 год министерство представило 6 февраля, такие списки оно формирует ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий»,— сообщил в начале февраля Минтруд. Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей, также добавились 22 должности служащих. Из перечня исключили 7 профессий рабочих и 15 должностей служащих.

Среди прочего в список добавлены:

дорожный рабочий;

дояр;

животновод;

машинист автогрейдера;

пекарь;

рабочий полигона;

рыбак прибрежного лова;

слесари ряда работ;

станочник широкого профиля;

стропальщик;

токарь;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

швея;

электрогазосварщик;

инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

инженер по сварке;

специалист по защите информации;

химик;

специалист по реабилитации инвалидов;

врач—судебно-медицинский эксперт;

зубной техник;

медицинский психолог;

хореограф;

художник-конструктор (дизайнер).

Из списка исключены:

гардеробщик;

курьер;

обувщик по ремонту обуви;

почтальон;

рабочий по благоустройству населенных пунктов;

слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;

стеклопротирщик;

агрохимик;

администратор;

администратор вычислительной сети;

артист;

воспитатель профессионально-технического учебного заведения;

врач-кардиоревматолог;

врач-лаборант;

инструктор по труду;

концертмейстер;

микробиолог;

музыкальный руководитель;

преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах);

техник;

экономист по планированию;

экспедитор по перевозке грузов.

Мария Федотова