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Коммерсантъ FM
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Минтруд утвердил список профессий для альтернативной службы

Приказ Минтруда, где перечислены профессии для прохождения альтернативной гражданской службы, а также организации, в которых это возможно сделать, опубликован сегодня, 24 марта, на официальном портале правовой информации. Сам документ датирован 21 февраля. Список профессий для альтернативной службы на 2023 год министерство представило 6 февраля, такие списки оно формирует ежегодно.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий»,— сообщил в начале февраля Минтруд. Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей, также добавились 22 должности служащих. Из перечня исключили 7 профессий рабочих и 15 должностей служащих.

Среди прочего в список добавлены:

  • дорожный рабочий;
  • дояр;
  • животновод;
  • машинист автогрейдера;
  • пекарь;
  • рабочий полигона;
  • рыбак прибрежного лова;
  • слесари ряда работ;
  • станочник широкого профиля;
  • стропальщик;
  • токарь;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
  • инженер по сварке;
  • специалист по защите информации;
  • химик;
  • специалист по реабилитации инвалидов;
  • врач—судебно-медицинский эксперт;
  • зубной техник;
  • медицинский психолог;
  • хореограф;
  • художник-конструктор (дизайнер).

Из списка исключены:

  • гардеробщик;
  • курьер;
  • обувщик по ремонту обуви;
  • почтальон;
  • рабочий по благоустройству населенных пунктов;
  • слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
  • стеклопротирщик;
  • агрохимик;
  • администратор;
  • администратор вычислительной сети;
  • артист;
  • воспитатель профессионально-технического учебного заведения;
  • врач-кардиоревматолог;
  • врач-лаборант;
  • инструктор по труду;
  • концертмейстер;
  • микробиолог;
  • музыкальный руководитель;
  • преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах);
  • техник;
  • экономист по планированию;
  • экспедитор по перевозке грузов.

Мария Федотова

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