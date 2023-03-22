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Главная ошибка президента

Эмманюэль Макрон поговорил с журналистами о пенсионной реформе

В среду, 22 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с журналистами. Он надеялся объяснить действия правительства, поспешившего с проведением через парламент пенсионной реформы. Выступления ждали с изрядным скепсисом и встретили с предсказуемым разочарованием. Эмманюэль Макрон так и не научился главному президентскому ремеслу — привлекать людей на свою сторону через эмоциональное воздействие, а не только лишь через логическую аргументацию, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (на экране)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (на экране)

Фото: Christophe Ena / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон (на экране)

Фото: Christophe Ena / AP

«Вы думаете, меня радует проведение этой реформы? Нет»,— сказал Эмманюэль Макрон своим собеседникам, журналистам Мари-Софи Лакарро и Жюльену Бюжье. Его интервью транслировалось телеканалами France 2 и TF1. Президент еще раз повторил, что считает предусмотренные новым законом меры «необходимыми». Сославшись на то, что в ближайшие годы число пенсионеров к 2030 году возрастет с 17 млн до 20 млн, он заверил, что «не существует 36 решений для балансировки системы», а есть единственная возможная стратегия, предусмотренная новым законом. Напомним, что реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Президент отверг возможность повысить пенсионные отчисления или, наоборот, снизить пенсии, чтобы достигнуть баланса. Это противоречит задаче повышения покупательной способности. Господин Макрон считает, что не стоит взваливать пенсионный груз исключительно на государственный бюджет. При этом еще менее приемлемыми кажутся специальные поборы с крупных и сверхкрупных состояний, чтобы заткнуть дыры в пенсионной системе (на это так или иначе хотели бы надеяться профсоюзы и левые). Президент не приемлет логику «отнять и поделить».

Иначе говоря, Эмманюэль Макрон не сказал ничего нового по сравнению с тем, что говорил до реформы, но наконец-то обратился к согражданам. Вероятно, это обращение восприняли бы лучше, если бы оно предшествовало реформе, а не произносилось вослед уже ушедшему поезду.

Президент подтвердил, что не собирается отправлять в отставку правительство или увольнять в виде искупительной жертвы премьер-министра Элизабет Борн. Он напомнил, что применение статьи 49.3 конституции (разрешает премьеру в ряде случаев не добиваться одобрения законопроектов в парламенте) было обставлено всеми необходимыми условиями и что у оппозиции была возможность ответного хода. «Премьер сказала в парламенте: "Если у вас есть альтернативное большинство, пусть оно выскажется". В понедельник было доказано, что альтернативного большинства нет»,— заявил господин Макрон.

Борьба с пенсионной реформой во Франции продолжается и после ее утверждения

Исключить уход премьера с должности в будущем нельзя. Но сейчас это невозможно, и не только потому, что Эмманюэль Макрон не любит быстрых реакций. Уход госпожи Борн станет признанием краха ее политики. Кроме того, работа премьер-министра над реформой еще не завершена.

После аврального утверждения закона в парламенте с помощью статьи 49.3 правительство спешит получить одобрение Конституционного совета. В этой ситуации профсоюзы предпочитают не вступать в диалог с правительством (все равно для них это будут переговоры о деталях капитуляции) и ставят на забастовки, демонстрации, а то и силовые акции в центре французских городов.

В четверг на улицах ожидают 600–800 тыс. демонстрантов, день будет отмечен забастовками транспортников, мусорщиков, муниципальных работников.

Полиция выражает опасение, не превысит ли масштаб протестов буйные манифестации «желтых жилетов». Это будет вторая волна народного гнева, с которой придется столкнуться Эмманюэлю Макрону. В первый раз он смог с ней справиться и явно надеется сделать это еще раз.

Накануне в интервью, говоря о насилии на улицах, господин Макрон намекнул, что не уступит. Он заверил, что считает демонстрации законными, но не допустит, чтобы погромщики диктовали волю правительству. Одних французов он противопоставил другим: «Толпа, чем бы она ни была, не имеет легитимности перед лицом людей, которые выражают свое мнение через своих избранников».

В Париже бастуют мусорщики

Противники президента уже обвинили его в непонимании того, что происходит в стране. Слова они при этом не выбирали. Глава парламентской группы «Непокорившаяся Франция» (LFI) Матильда Пано сочла главу государства «оторванным от земли, высокомерным, лживым и безответственным». По словам госпожи Пано, он не смог произнести всего лишь пять слов: «Я отказываюсь от своей реформы». Марин Ле Пен от имени возглавляемой ей группы «Национальное объединение» (RN) обвинила Эмманюэля Макрона в том, что он выступает против всех: «против улицы, против профсоюзов, против парламентского мнения».

Какова бы ни была цель вышедшего в среду интервью, она не достигнута. «Эта реформа — не роскошь, а необходимость,— сказал господин Макрон.— Я взял на себя обязательство сделать это из чувства ответственности». Но не зря он вынужден был сказать, что более всего сожалеет о том, что ему «не удалось убедить людей в необходимости этой реформы». В этом, пожалуй, и заключается главная неудача президента, который так и не научился говорить со своими соотечественниками. Правительство в парламенте избежало вотума недоверия, но недоверие к президенту растет, и интервью ситуации не изменило.

Фотогалерея

Массовые протесты против пенсионной реформы во Франции

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20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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