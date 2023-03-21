Чем известна новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева

21 марта Минкульт подтвердил, что новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина стала Елизавета Лихачева. Подробности ее биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Лихачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елизавета Лихачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лихачева Елизавета Станиславна родилась 20 июля 1978 года в Москве. В 2000-х годах училась на юридическом факультете Московского университета МВД. В 2014 году с отличием окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ.

В начале 2000-х годов трудилась в органах Федеральной миграционной службы РФ. В 2006 году начала работать в Музее архитектуры имени Щусева. Участвовала в создании фотокаталога и правил по работе с коллекцией. С 2010 по 2012 год занимала пост главного специалиста по связям с общественностью и издательской деятельностью.

В 2014 году стала заместителем директора государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, являющегося филиалом музея архитектуры имени Щусева.

В марте 2017 года заняла должность директора музея архитектуры имени Щусева. Сотрудники музея тогда распространили открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не допустить назначения Елизаветы Лихачевой. В качестве аргумента против ее кандидатуры приводилось отсутствие у нее «ученой степени, научного опыта и веса», а также «опыта руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности».