Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку

Мэр Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации города. По его словам, отставку мэра рассмотрят на заседании городского совета депутатов сегодня, 22 марта. Причины ухода господина Любивого неизвестны.
вгений Любивый
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
О его планах покинуть пост также сообщил депутат законодательного собрания от КПРФ Максим Буланов. Он накануне опубликовал во «ВКонтакте» предполагаемое заявление мэра, подписав пост: «Глава городского округа город Калининград Евгений Любивый — все! В отставку!!!»
Евгений Любивый был избран мэром 8 октября 2021 года. В сентябре того же года стал депутатом городского совета депутатов Калининграда. До этого с 2017 года работал главврачом городской клинической больницы скорой медицинской помощи.