Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку

Мэр Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации города. По его словам, отставку мэра рассмотрят на заседании городского совета депутатов сегодня, 22 марта. Причины ухода господина Любивого неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран вгений Любивый

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ вгений Любивый

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

О его планах покинуть пост также сообщил депутат законодательного собрания от КПРФ Максим Буланов. Он накануне опубликовал во «ВКонтакте» предполагаемое заявление мэра, подписав пост: «Глава городского округа город Калининград Евгений Любивый — все! В отставку!!!»

Евгений Любивый был избран мэром 8 октября 2021 года. В сентябре того же года стал депутатом городского совета депутатов Калининграда. До этого с 2017 года работал главврачом городской клинической больницы скорой медицинской помощи.