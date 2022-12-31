Неформальный саммит СНГ, деэскалация сербо-косовского конфликта и пожизненный приговор Арашуковым

Инициативы недели

Украина предложила до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН «саммит мира».

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении телефонного спама.

Военные следователи СКР и прокуроры начали проверку в связи с несанкционированным возвращением группы участников спецоперации в Россию.

Минэнерго хочет запретить бизнесу напрямую подключать свои предприятия к магистральным электросетям.

Президент Сербии Александр Вучич уговорил косовских сербов разобрать баррикады.

Северокорейские беспилотники вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

В России планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы.

Председатель Китая Си Цзиньпин приглашен в Москву весной 2023 года.

Лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра после полутора лет в оппозиции.

Американские власти добиваются принудительной смены владельца сети TikTok.

В российских вузах может появиться модуль по основам военной подготовки.

Natura Siberica импортозаместит марки красок для волос.

Власти облегчат экспорт для лесопромышленных компаний.

Сделки недели

ЦБ продал банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб.

Промсвязьбанк (ПСБ) приобрел группу СМП-банка.

Цитаты недели

«Важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали любой риторики или действий, которые могут вызвать напряженность и обострить ситуацию» (представители KFOR о конфликте между Сербией и Косово).

«Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами за вечер многие точки расставили над i» (президент Белоруссии Александр Лукашенко об итогах встречи с Владимиром Путиным).

«В течение нескольких последних лет готовность наших вооруженных сил значительно ослабла, им не хватало тренировок. В связи с этим есть необходимость в более сильной подготовке и проведении учений» (президент Южной Кореи Юн Сок Ёль о причинах инцидента с дронами).

«В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться» (министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с руководителями российских СМИ).

По букве закона

Парламенты ДНР и ЛНР приняли новые Конституции республик.

Владимир Путин подписал ряд законов, в том числе о гарантиях частным пенсионным сбережениям и о защите от санкций международных банков с российским участием.

Российским компаниям запретили продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС «механизм фиксации предельной цены» на российское сырье.

Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию биржевой торговли на отдельных рынках на 2023–2025 годы.

Мосгорсуд назначил пожизненные сроки лишения свободы экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу.

Тимура Бекмансурова, совершившего массовое убийство в Пермском государственном национальном исследовательском университете, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Отставки и назначения

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев стал первым заместителем в военно-промышленной комиссии РФ.

Бывший глава Renault в России Андрей Панков назначен на пост генерального директора Aurus.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию.

«Росгосстрах» может возглавить Георгий Горшков.

Зинэтула Билялетдинов объявил о возвращении на пост главного тренера «Ак Барса».

Кресло руководителя Чеховского фестиваля занял Михаил Швыдкой.

Цифры недели

Рост уровня тревожности россиян к прошлому году составил 119%, а к 2020-му — 273%.

За 2022 год Украина получила более $120 млрд помощи.

Подержанные автомобили за год подорожали на 37%.

Стоимость электроэнергии на бирже в декабре достигла исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Экспорт «Газпрома» на ключевые для него зарубежные рынки в 2022 году рухнул на 46%, до 100,9 млрд кубометров.

Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки выросла на 20%, составив 2102 руб.

«Россети» могут продать принадлежащий компании пакет акций «Интер РАО» за 23 млрд руб.

На 62,87% выросла потребность россиян в психологе.

Богатейшие россияне потеряли почти $94 млрд с начала года.