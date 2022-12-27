Виновны навсегда

Провести остаток жизни за решеткой предстоит бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову. Приговорив господ Арашуковых к пожизненному лишению свободы как лидеров организованного преступного сообщества (ОПС), которое совершило многомиллиардные хищения, сопровождавшиеся убийствами неугодных лиц, Мосгорсуд назначил их четверым подельникам наказания от 5 до 22 лет. Решение было вынесено на основании вердикта коллегии присяжных, признавших всех подсудимых виновными, хотя почти все сами они свою причастность к каким-либо преступным деяниями категорически отрицали. Защита осужденных назвала приговор вполне ожидаемым, но настаивает на его неправосудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд посчитал Рауля Арашукова (слева) и его сына Рауфа (справа) «исключительно опасными» для общества и назначил обоим пожизненное заключение

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Суд посчитал Рауля Арашукова (слева) и его сына Рауфа (справа) «исключительно опасными» для общества и назначил обоим пожизненное заключение

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На оглашение приговора у председательствующей на громком процессе по делу Арашуковых судьи Мосгорсуда Елены Гученковой ушло несколько часов. По большому счету интрига заключалась лишь в одном: получат ли оба главных обвиняемых — Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — пожизненное лишение свободы, или для второго из них, учитывая возраст и заболевания, суд все же сделает снисхождение. Однако чуда не произошло, и, опираясь на вердикт коллегии присяжных, которые, как сообщал “Ъ”, единогласно признали их виновными практически по всем пунктам, суд отправил обоих главных обвиняемых с учетом «исключительной опасности для общества» отбывать наказание до конца дней в колонии особого режима. Стоит отметить, что еще до оглашения решения в окружении подсудимых не скрывали: никто не питает иллюзий, и итоговое решение будет именно таким, как его огласили в прениях сторон представители Генпрокуратуры Мария Семененко и Олег Лавров, настаивавшие именно на пожизненных заключениях для отца и сына Арашуковых. С них также было взыскано 12 млн руб. компенсации морального вреда в пользу родственников убитых по их заказу людей.

Арест на имущество осужденных на 1,3 млрд руб. был продлен до вступления приговора в законную силу.

При этом часть активов, среди которых оказались представительский Bentley и раритетная «Чайка» 1976 года выпуска, была обращена в доход государства. Елена Гученкова особо отметила, что стоимость находящихся под обременением активов господ Арашуковых существенно меньше предъявленных к ним финансовых претензий.

Сами заявленные к ним иски от дочерних структур «Газпрома» более чем на 4,7 млрд руб. были удовлетворены частично — почти на 4 млрд.

Стоит отметить, что ранее в рамках гражданского судопроизводства Генпрокуратура через суд обратила в доход государства активы семьи Арашуковых на 1,5 млрд руб.

После оглашения решения в части, касавшейся основных фигурантов, Елена Гученкова огласила наказание для их четверых подельников, которые способствовали преступной деятельности экс-сенатора и его отца. Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых оказались бывшие первый заместитель руководителя управления СКР по КЧР генерал-майор юстиции Казбек Булатов, начальник республиканского Центра противодействия экстремизму полковник полиции Тимур Бетуганов, следователь СКР подполковник юстиции Андрей Филиппов и экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

Первым двум, как сообщал “Ъ”, гособвинители просили назначить по 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Между тем для двух оставшихся прокуроры требовали гораздо менее серьезное наказание — шесть лет и восемь месяцев и пять лет колонии общего режима соответственно. Присяжные признали их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ), но в вопросе участия в ОПС (ст. 210 УК РФ) отца и сына Арашуковых мнения коллегии разошлись. Голоса присяжных разделились поровну, а в таком случае все сомнения решаются в пользу подсудимых и обвинения автоматически снимаются. В итоге Казбек Булатов и Тимур Бетуганов получили немногим меньше запрошенного — по 22 года «строгой» колонии, а Андрей Филиппов и Гузер Хашукаев шесть лет и шесть месяцев и пять лет колонии общего режима соответственно. Последний единственный из всех фигурантов признал свою вину, а присяжные назвали его достойным снисхождения.

Представители защиты осужденных признались “Ъ”, что все были готовы к суровому решению, которые они назвали предопределенным. Кстати, в прениях сторон почти все адвокаты просили оправдать подсудимых или же отправить материалы дела на новое рассмотрение в ином составе суда.

«Очевидно, что защита в процессе доказала невиновность Рауфа Арашукова»,— заявила “Ъ” его адвокат Анна Ставицкая. По ее словам, во время слушаний «были приведены однозначные доказательства его непричастности к преступной деятельности».

По версии госпожи Ставицкой, на заседателей могло быть оказано давление, поэтому они и вынесли обвинительный вердикт. Защита обжалует приговор, указывая в том числе на это обстоятельство.

Обвинение осталось полностью удовлетворено как вердиктом присяжных, так и основанным на нем приговором.

Как подробно рассказывал “Ъ”, по версии СКР, отец и сын Арашуковы с 2010 по 2019 год, создав преступное сообщество, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб. и совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь». Помимо этого, господа Арашуковы были признаны заказчиками убийств в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. Как указано в материалах дела, подельники отца и сына Арашуковых — следователи и полицейский помогали им скрыть следы этих преступлений, в частности удаляя из материалов расследования убийства господина Жукова детализацию соединений телефона, который использовал исполнитель преступления, и заставляя давать ложные показания свидетелей. Также под давлением подконтрольных господам Арашуковым силовиков экс-директор филиала «Газпром межрегионгаз» Гузер Хашукаев написал заявление, что его якобы пытали во время расследования, рассчитывая таким образом признать недействительными данные им показания.

Сергей Сергеев