Путин пригласил Си в Москву весной 2023 года

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Господин Путин заявил, что отношения двух стран являются лучшими за всю историю. Удалось обеспечить рекордный рост товарооборота и цель выйти на $200 млрд будет достигнута досрочно. Президент подчеркнул, что Россия вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и намерена и дальше их увеличивать.

Кроме того, в 2023 году Владимир Путин рассчитывает лично встретиться с Си Цзиньпином. Он ожидает его весной с госвизитом в Москву.

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