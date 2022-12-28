Цены на машины далеко пробежали

Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть — половина этого удорожания пришлась на весну, когда приостановились поставки и выпуск новых машин в РФ. Активнее всего увеличивалась стоимость автомобилей возрастом до трех лет. Этот сегмент пострадал от увеличения сроков владения машинами. Однако осенью он начал пополняться за счет параллельного импорта, что также способствует увеличению средних цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году автомобили с пробегом подорожали на 37%, следует из данных «Автостата». По их оценке, в декабре средняя цена такого автомобиля достигла 1,33 млн руб. Схожие подсчеты приводит «Авто.ру», говоря о росте средней стоимости б/у автомобилей на 35%, до 1,4 млн руб. По данным «Дрома», по сравнению с началом года б/у машины прибавили в цене около 30%, и средняя цена достигла 1,3 млн руб. По сравнению с ноябрем в декабре цены выросли на 5,7%.

По подсчетам «Автостата», рост средней цены в декабре по сравнению с ноябрем составил 11,3%, тогда как в последние два месяца цена сокращалась. Напомним, что в преддверии нового года спрос и предложение подержанных автомобилей в целом на рынке остались на уровне ноября. В то же время дилеры фиксировали приток клиентов и увеличение предложения за счет роста сделок по trade-in на фоне скидок на новые китайские автомобили (см. “Ъ” от 22 декабря).

Основной рост стоимости произошел еще весной — на фоне приостановки официальных поставок машин на рынок РФ и выпуска в стране. Так, уже к маю, исходя из данных агентства, цены были на 19,8% выше, чем в конце 2021 года, а в сентябре — на 28%.

Розничные рекомендованные цены на новые автомобили активно пересматривались в марте—апреле на фоне девальвации рубля, но затем прайс-листы почти не менялись. Дилеры оценивали для «Автостата» рост цен на новые автомобили по итогам года в 20–25%. По оценке «Авто.ру», средняя стоимость новых автомобилей за год выросла на 11%, до 3,4 млн руб. Средневзвешенная цена, по оценкам агентства, и вовсе с конца лета стабилизировалась на уровне чуть выше 2 млн руб. (на 13% ниже апреля—мая) за счет исчерпания складов премиальных автомобилей и роста доли Lada.

Рынок новых автомобилей все еще испытывает дефицит машин стоимостью от 1 млн до 1,5 млн руб., что создает повышенный спрос на них на вторичном рынке. Официальные прайс-листы в последние два месяца обновляла только Lada: незначительно дорожали отдельные комплектации.

Активнее всего (на 39%), по данным «Автостата», в 2022 году дорожали автомобили возрастом до трех лет. Срок пользования автомобилем сейчас увеличился, отмечает директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова. «Клиенты, которые прежде меняли автомобиль каждые два-три года на новый, сейчас либо меняют машину реже чем раз в три года, либо уже рассматривают автомобили с пробегом, или откладывают решение о смене автомобиля»,— говорит она. Снижение объемов автомобилей на рынке с пробегом наблюдалось в том числе на фоне ограничений, которые временно были на рынке новых автомобилей по зарубежным брендам, отмечают там.

В то же время сегмент «свежих» автомобилей с пробегом пополняется за счет поставок по параллельному импорту, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

В целом рынок подержанных машин относительно стабилен по объему продаж в последние месяцы, а по итогам года сократится примерно на 20%, приблизительно до 5 млн штук. Рынок новых машин составил лишь 666 тыс. штук, и его темпы падения оказались втрое выше — на 60%.

Ольга Никитина