Корейцы слетали друг к другу

Конфликт между КНДР и Южной Кореей, то и дело обострявшийся на протяжении всего 2022 года, в понедельник вылился в противостояние беспилотников. Вначале пять северокорейских дронов пересекли границу с Южной Кореей, причем один из них даже долетел до окраин Сеула. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух несколько самолетов и вертолетов, а также направили в приграничные северокорейские районы собственные беспилотники. Утверждается, что им удалось произвести ценную съемку военных объектов КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемый беспилотник КНДР в Минобороны Южной Кореи, 2017 год

Фото: Lee Jung-hoon / Yonhap / AP Предполагаемый беспилотник КНДР в Минобороны Южной Кореи, 2017 год

Фото: Lee Jung-hoon / Yonhap / AP

В понедельник власти Южной Кореи были вынуждены поднять по тревоге боевую авиацию. Причина — пересечение границы пятью северокорейскими дронами. Как заявило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, четыре из них курсировали над островом Канхвадо (он расположен на западе полуострова, прямо возле границы), а одному удалось долететь до северных районов Сеула. Он же сумел успешно вернуться в КНДР, в то время как другие просто исчезли с радаров.

По разным данным, беспилотники находились в воздушном пространстве Южной Кореи от пяти до семи часов.

Были ли дроны оснащены каким-то вооружением, не сообщается. Так или иначе, инцидент серьезно повлиял на работу столичных аэропортов Кимпхо и Инчхон — там были задержаны около 30 рейсов.

До этого северокорейские дроны залетали на южнокорейскую территорию в 2014 и 2017 годах.

В качестве ответной меры, по данным «Рёнхап», в воздух были подняты несколько самолетов и вертолетов, которые произвели около 100 выстрелов, но так и не смогли поразить ни одной цели. Что еще хуже — армия Южной Кореи потеряла один самолет KA-1. «Примерно в 11:40 (5:40 по Москве.— “Ъ”) легкий штурмовик из Восьмой эскадры ВВС страны разбился в поле у поселка Муккери уезда Хвенсон провинции Канвондо. Два пилота катапультировались, ущерба не зафиксировано»,— сообщил телеканал YTN.

Кроме того, как заявил заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О, в Северную Корею были направлены беспилотники и разведывательные самолеты, которые засняли военную инфраструктуру противника.

Взаимные разведывательные полеты дронов стали новым звеном в длинной цепочке инцидентов, произошедших на Корейском полуострове за последние месяцы. Например, 23 декабря КНДР запустила в Японское море две ракеты малой дальности, а еще неделей ранее запускала две ракеты средней дальности.

Сеул тоже предпринимал шаги, которые в Пхеньяне явно восприняли как провокацию. Например, южнокорейские военные вместе с американскими коллегами проводили воздушные учения с привлечением бомбардировщиков B-52H и истребителей F-22.

А в следующем году Вашингтон и Сеул планируют с размахом отметить 70-летие своих союзнических отношений и провести «совместную комбинированную демонстрацию огневой мощи» для сдерживания Северной Кореи.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с «Ъ» отметил, что 2022 год стал рекордным по числу ракетных пусков из КНДР — их было как минимум 64. «Неделю назад северяне провели испытательный запуск спутника-шпиона, опубликовав после этого черно-белые фото Сеула и Инчхона. Южане ответили на это качественными снимками Пхеньяна»,— добавил господин Асмолов. При этом не слишком эффективная реакция южнокорейских военных на вторжение дронов, по словам эксперта, не должна удивлять. «Данные о боеготовности южнокорейской армии весьма противоречивые,— сказал Константин Асмолов.— Хотя считается, что граница между двумя Кореями просто непроницаемая, известен случай, когда северокорейский перебежчик пересек ее пешком, а затем вернулся обратно. То есть это был даже не подготовленный диверсант, а обычный человек».

В целом же, по словам господина Асмолова, нынешний период в отношениях Пхеньяна и Сеула будет сопровождаться «бряцанием оружием», что может привести к случайным инцидентам.

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в отношениях с Западом разменял жесткую позицию по отношению к КНДР на более сдержанный подход к России и Китаю. Например, антироссийские санкции в Сеуле выполняют без особого энтузиазма,— добавил собеседник “Ъ”.— С другой стороны, любой шорох в кустах на границе может стать поводом для серьезного обострения».

Кирилл Кривошеев