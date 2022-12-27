Бизнесу светят нормы ТСО

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго хочет запретить бизнесу напрямую подключать свои предприятия к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»). С января 2024 года все новые клиенты будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую сетевую компанию, чей тариф будет в разы выше. Промышленность выступает резко против: инициатива, по их мнению, ударит по энергоемким предприятиям и инвестиционным проектам. Пострадают и особые экономические зоны в регионах, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минэнерго может запретить бизнесу напрямую подключаться к магистральным электросетям ФСК, следует из законопроекта министерства (документ есть у “Ъ”). С 1 января 2024 года все новые потребители будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую территориальную сетевую организацию (ТСО). Тариф ТСО, как правило, в разы выше тарифа ФСК, поэтому расходы новых клиентов на оплату услуг по передаче существенно вырастут. В 2023 году тариф ФСК составит 241 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. В Минэнерго “Ъ” не ответили.

Минэнерго хочет создать по одной системообразующей ТСО в каждом регионе — это необходимо для реализации новой волны консолидации мелких частных сетей. Статус системообразующей получит самая крупная ТСО в регионе, поэтому в части субъектов РФ статус, очевидно, достанется дочерним предприятиям «Россетей». Все потребители будут обязаны подписать с крупной ТСО договор на услуги по передаче. Минэнерго надеялось запустить механизм в 2023 году, но этим летом министерству пришлось снова направить эти поправки на согласование с ведомствами (см. “Ъ” от 6 июня). По данным “Ъ”, сейчас документ поступил на обсуждение рабочей группы «по регуляторной гильотине».

Минэнерго уже давно озаботилось ставками магистральных электросетей: министерство хотело вдвое увеличить тариф ФСК, обещая при этом снизить тариф на распределительных сетях. Однако от этой инициативы отказались после яростной критики крупного бизнеса и других министерств.

В «Россетях» заявили “Ъ”, что поправка призвана упорядочить взаимодействие с «опосредованными» потребителями ФСК в части эксплуатации магистральных сетей и обслуживания крупных потребителей.

Сейчас ФСК обязана обслуживать всех «опосредованных» потребителей наравне с ТСО (независимо от мощности подключенных энергопринимающих устройств). Вводимые требования не будут касаться тех «опосредованных» потребителей, которые уже обслуживались ФСК, отметили в госхолдинге.

Промышленность критикует создание ограничений на прямой доступ к сетям ФСК. «Введение запрета нацелено исключительно на пополнение выручки сетевой монополии, причем необоснованное,— сказали “Ъ” в "Сообществе потребителей энергии".— Дополнительные расходы у сетей не возникают, дефицит средств отсутствует. Договор с системообразующей ТСО при фактическом подключении к магистральной сети — искусственный, откатывает ситуацию на десятилетие назад к договорам аренды "последней мили". Инициатива ударит по инвестициям в первую очередь в энергоемкие проекты, будет сдерживать импортозамещение и восстановление экономики в целом».

Низкий тариф ФСК стимулирует конечных потребителей искать пути прямого или опосредованного присоединения к магистральным сетям, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. На его взгляд, Минэнерго хочет остановить опосредованное присоединение конечных потребителей к сетям ФСК. Вероятно, Минэнерго исходит из логики, что ФСК — это системообразующая сеть, которая не предназначена для присоединения потребителей, а ее функция — формирование районных энергосистем, а также обеспечение связей между региональными энергосистемами.

Господин Сасим отмечает, что в первую очередь инициатива Минэнерго коснется потребителей, присоединенных к ФСК не напрямую, а через сети прямого потребителя. Если законопроект будет принят в нынешней редакции, такие опосредованные потребители будут оплачивать передачу по более высоким тарифам распределительных сетей. Прекращение обслуживания опосредованных потребителей со стороны ФСК увеличит полезный отпуск распределительных сетей, что будет способствовать сдерживанию роста котловых тарифов, допускает аналитик, но платежи потребителей после ухода с сетей ФСК ощутимо вырастут. «Перед принятием закона необходимо дополнительно проанализировать экономические последствия, особенно для зон опережающего развития, которые региональные власти зачастую организовывают именно по схеме опосредованного присоединения, обеспечивая тем самым инвестиционно привлекательные тарифные условия»,— полагает Сергей Сасим.

Полина Смертина