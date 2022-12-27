Зинэтуле Билялетдинову отдали Казань в третий раз

Один из грандов КХЛ «Ак Барс» объявил о возвращении на пост главного тренера клуба Зинэтулы Билялетдинова, под руководством которого он завоевал все три своих Кубка Гагарина. Сейчас наставник-ветеран должен помочь казанцам преодолеть неожиданный кризис: усилившись летом несколькими знаменитостями, они очень посредственно выступают в регулярном чемпионате, находясь в подвале «зоны play-off».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина, и все три раза к победе команду приводил Зинэтула Билялетдинов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина, и все три раза к победе команду приводил Зинэтула Билялетдинов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ак Барс», входящий в число грандов КХЛ, объявил о том, что его новым главным тренером стал 67-летний Зинэтула Билялетдинов. Этот пост оставался вакантным с начала декабря, после увольнения прежнего наставника Олега Знарка. До назначения Билялетдинова, договор с которым предусматривает работу до окончания текущего сезона, «Ак Барсом» в статусе исполняющего обязанности первого лица в тренерском штабе руководил Юрий Бабенко.

Комментируя решение, генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин сказал, что Зинэтула Билялетдинов «способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче».

Сам Билялетдинов признался, что «изначально» у него были другие профессиональные планы, но «ситуация подтолкнула к такому выбору».

«Мне небезразличны наша команда и положение, в которое мы все попали»,— сказал он.

Что имел в виду этой фразой Зинэтула Билялетдинов, понятно. Перед стартом сезона «Ак Барс» рассматривался чуть ли не как основной его фаворит. Дело в том, что и так дорогой и качественный состав он смог летом еще усилить. Речь в первую очередь о трех отечественных звездах — перешедших из московского «Динамо» защитнике Вячеславе Войнове и форварде Вадиме Шипачеве, а также долго выступавшем в НХЛ нападающем Александре Радулове.

Возглавил эту выдающуюся по меркам КХЛ по именам команду известный тренер Олег Знарок, имеющий в послужном списке множество достижений, в том числе олимпийскую победу со сборной в 2018 году. Однако вместо взлета получилось что-то чрезвычайно похожее на провал.

«Ак Барс» осенью постоянно терял очки, а в актуальную для различных медиаресурсов тему превратились конфликты между игроками и менеджментом казанцев.

Даже невзирая на неплохие декабрьские результаты, позиция, которую они занимают в турнирной таблице, совершенно не соответствует представлениям о потенциале клуба. Он идет седьмым, то есть в подвале «зоны play-off» Западной конференции, имея практически поровну проигрышей и побед (22 и 21), а следовательно, рискует уже в стартовом раунде нарваться на мощного оппонента.

Вывод команды из кризиса руководители «Ак Барса» доверили, можно сказать, знаковой для него фигуре. У Зинэтулы Билялетдинова, в прошлом одного из сильнейших защитников советского хоккея, весьма яркая и тренерская биография. Ему, как и Знарку, доводилось работать и со сборной страны, выигрывая с ней чемпионат мира. Но все же в первую очередь Билялетдинов ассоциируется как раз с «Ак Барсом».

В общей сложности он трудился в нем более десяти лет: сначала — с 2004 по 2011 год, затем — с 2014-го по 2019-й. В своей истории «Ак Барс» завоевал три Кубка Гагарина, и все — с Зинэтулой Билялетдиновым. Впервые он добыл его в 2009 году, а повторил успех в 2010-м и 2018-м.

Правда, еще недавно казалось, что Билялетдинову, скорее всего, будет непросто снова устроиться в топ-клуб. Из «Ак Барса» его уволили через сезон после третьего триумфа, на фоне разгромного, в четырех матчах, поражения от «Авангарда» в 1/8 финала Кубка Гагарина и на фоне волны критики: тренера упрекали в архаичности стиля и методов. За время же простоя Билялетдинова в КХЛ окончательно утвердился тренд на тренеров молодых. Наставники-ветераны в лиге теперь большая редкость.

Впрочем, причины думать, что Зинэтула Билялетдинов окажется для «Ак Барса» хорошим вариантом, лежат под рукой. Дело в том, что до назначения главным тренером он некоторое время активно помогал Юрию Бабенко, войдя в его штаб.

И Марат Валиуллин, конечно, не мог не обратить внимания сомневающихся в Билялетдинове на то, что с ним в роли консультанта с широкими полномочиями показатели казанцев резко улучшились.

В последних семи матчах они проиграли лишь дважды, резко добавив и с точки зрения качества хоккея.

Алексей Доспехов