Президент Сербии организовал разбор баррикад

После продолжавшегося несколько недель жесткого противостояния Сербия и Косово под нажимом США и ЕС предприняли шаги по снижению конфронтации. Косовские власти выпустили из тюрьмы сербского полицейского, чье задержание послужило поводом для сооружения баррикад на севере Косово, а президент Сербии Александр Вучич уговорил косовских сербов разобрать баррикады. США и ЕС рассчитывают на скорое возобновление диалога Белграда и Приштины с целью нормализации отношений. Однако многие в регионе опасаются, что нынешний сербско-косовский кризис далеко не последний. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О готовности местных сербов разобрать баррикады на севере Косово президент Сербии Александр Вучич объявил в ночь на четверг. А возводить их сербы начали 10 декабря в ответ на арест сербского полицейского Деяна Пантича, обвиненного в нападении на членов косовского избиркома и приговоренного к месяцу тюремного заключения. В результате практически весь север Косово, где проживает преимущественно сербское население, оказался блокирован, а три из шести КПП на сербско-косовской границе закрыты.

В разных районах севера периодически раздавались стрельба и разрывы шумовых гранат, несколько раз нападению подверглись косовские полицейские и патрули натовских сил из состава KFOR. Косовские власти объявили, что готовы послать спецназ и снести баррикады в любой момент, но в итоге переложили решение проблемы на KFOR. Президент Сербии издал в начале недели указ о приведении армии и полиции в повышенную боеготовность. На границе с Косово были развернуты сербские войска.

Когда противостояние между Белградом и Приштиной приблизилось к кульминации, в ситуацию активно вмешались США и ЕС.

В совместном заявлении 28 декабря они призвали обе стороны «проявить максимальную сдержанность, срочно принять меры по безусловной деэскалации обстановки, воздерживаться от провокаций и угроз». Вашингтон и Брюссель также объявили, что «работают с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти над нахождением политического решения с целью снижения напряженности».

После этого суд в Приштине освободил из тюрьмы под домашний арест сербского полицейского Деяна Пантича, который тут же вернулся домой в Косовска-Митровицу. А глава косовского департамента правительства Сербии Петар Петкович объявил, что президент Вучич встретился в Белграде с лидерами косовских сербов и призвал их разобрать баррикады. Те пообещали обсудить просьбу президента «с людьми на баррикадах». В ночь на четверг они снова встретились с Александром Вучичем в местечке Рашка на границе с Косово, после чего президент Сербии объявил о готовности сербов разобрать баррикады.

«В течение 24–48 часов баррикады будут сняты»,— заверил Александр Вучич. Он также сообщил о получении от США и ЕС гарантий выполнения главных требований косовских сербов: освобождения полицейского Деяна Пантича, непреследования участников протестов на баррикадах и невведения на север косовского спецназа.

После того как США и ЕС удалось ослабить напряженность на севере Косово, международные посредники рассчитывают на скорейшее возобновление диалога Белграда и Приштины с целью нормализации отношений.

«Подготовленный Францией и Германией и одобренный ЕС план нормализации отношений передан обеим сторонам, и он должен стать основой договоренности. Причем уже в ближайшие месяцы»,— подтвердил “Ъ” источник в европейских дипломатических кругах.

Франко-германский план предусматривает, в частности, согласие Белграда на членство Косово в международных организациях, включая ООН, но без взаимного признания сторонами друг друга, и напоминает «формулу двух Германий».

Впрочем, убедить Белград и Приштину быстро принять франко-немецкий план США и ЕС будет непросто. В Белграде официально объявили, что план для них неприемлем, хотя они и готовы его обсуждать. А президент Косово Вьоса Османи в среду заявила, что «в плане немало пунктов, требующих пояснения». К тому же в Приштине убеждены, что «Сербия сознательно дестабилизирует Косово руками сербского меньшинства, причем делает это под влиянием России». Об этом заявил глава косовского МВД Джеляль Свечля.

Утверждения косовского министра опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сербия — суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно»,— заявил представитель Кремля.

Вместе с тем он дал ясно понять: «Россия очень внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов. И конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются».

Так или иначе, многие в регионе опасаются, что нынешнее сербско-косовское обострение далеко не последнее. А депутат сербского парламента от оппозиции Александр Оленик даже спрогнозировал в среду вечером, что «через десяток дней наверняка возникнет какой-то новый кризис».