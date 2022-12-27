Америка рвет китайские сети

Администрация США изучает возможность принудительной смены владельца социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщила газета The Wall Street Journal. Попытка лишить Пекин его мягкой силы, вошедшей в жизнь миллионов американцев, грозит новой эскалацией в отношениях США и Китая, продолжающих ухудшаться после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите G20 на Бали. Последний замер общественного мнения, обнародованный китайской газетой Global Times, показывает: все больше граждан КНР теряют веру в отношения с США. Больше половины из них называют приоритетными отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден (справа) и Си Цзиньпин

Фото: Saul Loeb / AFP Джо Байден (справа) и Си Цзиньпин

Фото: Saul Loeb / AFP

Тотальную войну действующему в Америке китайскому сервису TikTok, которую объявил предыдущий президент США Дональд Трамп, полон решимости продолжить Джо Байден. Как сообщила газета The Wall Street Journal, после предпринятых Дональдом Трампом первых безуспешных попыток продажи активов TikTok и его блокировки внутри страны китайский сервис, которым пользуются более 100 млн американцев, может стать объектом новой атаки.

Главная цель — добиться принудительной смены владельца сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.

«Ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, ряд представителей администрации Байдена продавливают продажу бизнеса в США, принадлежащего китайской компании, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния»,— сообщает The Wall Street Journal.

Как стало известно изданию из источников в Белом доме и Пентагоне, идея «принудительной продажи» уже прошла предварительное обсуждение в рамках межведомственного Комитета по иностранным инвестициям в США.

Ранее в декабре Сенат США одобрил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного сервиса для создания и просмотра коротких видео также было запрещено госслужащим ряда американских штатов.

Кроме того, положение о запрете на использование TikTok американскими госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год.

Впрочем, как уточняет The Wall Street Journal, у членов Комитета по иностранным инвестициям нет единого мнения по поводу того, нужно ли все-таки отбирать у ByteDance ее американский бизнес. К сторонникам радикального решения принадлежат представители Пентагона и Минюста США. Их главный аргумент — нужно оградить американских пользователей от влияния КНР. Однако председательствующий в комитете Минфин США не считает такое решение оптимальным, указывая на то, что лишение ByteDance ее американского бизнеса может быть оспорено в суде.

Подготовка к атаке на TikTok, о которой сообщила The Wall Street Journal, началась уже после того, как лидеры США и Китая провели 14 ноября свою первую личную встречу на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали. Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина, призванные очертить «красные линии» в отношениях Вашингтона и Пекина, не сняли напряженность в отношениях двух стран.

«Мы будем активно соперничать, но я не стремлюсь к конфликту, я стремлюсь к тому, чтобы регулировать это соперничество ответственным образом»,— сообщил по итогам переговоров Джо Байден. В свою очередь, Си Цзиньпин попытался убедить Джо Байдена, что «Китай не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их». Китайский лидер призвал американского президента к «совместной работе, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран». По итогам переговоров Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что в начале будущего года госсекретарь США Энтони Блинкен посетит КНР для продолжения работы над затронутыми в ходе переговоров на Бали темам.

Между тем обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного китайской газетой Global Times, показали: большинство китайцев уже не верят в возможность «здоровых отношений» с Америкой, развивать которые призвал на Бали Си Цзиньпин. В ходе исследования, проведенного с 8 по 15 декабря в 16 крупнейших городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Харбин, 2,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет поставили на первое место среди внешнеполитических приоритетов Пекина отношения с Россией. Китайским партнером номер один назвали Москву 58% респондентов. На второе место участники опроса поставили отношения с Европой (45,9%), на третье — со странами Юго-Восточной Азии (39,7%).

Показатель Америки понизился на 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным опросом 2021 года — до 36,8%, в связи с чем США опустились на четвертую строчку рейтинга.

Говоря о динамике изменения общественного мнения в Китае в год двух главных международных кризисов — украинского и тайваньского, директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй в интервью Global Times напомнил: «С самого начала кризиса США и страны Запада говорили о Тайване как о следующей Украине». «Многих китайцев это заставило почувствовать, что завтра Китаю предстоит столкнуться с тем, что Запад сделал с Россией сегодня»,— добавил эксперт. Между тем, по его словам, «многие китайцы не хотят занимать ничью сторону в этом сложном вопросе, в котором нельзя просто обвинить Россию или Украину, и не хотят менять своих взглядов из-за западной пропаганды».

В дни проведения опроса Global Times глава МИД КНР Ван И, выступая на симпозиуме по международному положению и дипломатии КНР, подвел внешнеполитические итоги года и изложил китайское видение все более проблемных отношений с США. Его установочное заявление стало еще одним подтверждением того, что выявленный опросом тренд в китайском общественном мнении стал результатом конфликтной политики последнего года, в ходе которой Вашингтон последовательно играл на обострение, называя Пекин стратегическим вызовом. «США продолжают относиться к Китаю как к своему главному конкуренту, окружать, подавлять и провоцировать его, создавая серьезные трудности в китайско-американских отношениях»,— констатировал Ван И.

А в прошлую пятницу глава китайской дипломатии провел телефонный разговор с собирающимся в Пекин госсекретарем Блинкеном, прямо указав на то, что ситуация в отношениях двух стран продолжает деградировать. «Следует отметить, что американская сторона, стремясь к диалогу, не может одновременно заниматься сдерживанием. Это не разумная конкуренция, а необоснованное подавление; это делается не для того, чтобы контролировать различия, а для усиления противоречий»,— негодовал Ван И. «Это не сработало в Китае в прошлом и не сработает в будущем. Китай будет продолжать решительно защищать свои собственные интересы в области суверенной безопасности и развития»,— заверил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Сергей Строкань