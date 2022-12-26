Лавров: Запад скоро потеряет возможность «рулить» в мировой экономике

Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждает, что в ближайшее время возможности западных стран начнут сокращаться. По словам министра, Запад потеряет возможность «рулить» в мировой экономике, и ему придется договариваться с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Лавров считает, что сейчас активно идет процесс «осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости» от западных стран. «Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться»,— сказал он на встрече с руководителями российских СМИ (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Лавров заверил, что Россия «за Западом бегать не собирается». «Мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались,— никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот»,— убежден глава МИД.

Ранее министр называл основным движущим мотивом стран Запада расширение НАТО. При этом господин Лавров говорил, что Россия готова как к контактам с США, так и к переговорам с Украиной. Позднее в российском МИДе заявили, что не намерены вести переговоры с Киевом на его условиях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер