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Коммерсантъ FM
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Перстни веером

В петербургской библиотеке неформально встретились лидеры СНГ

26 декабря президент России Владимир Путин принял лидеров СНГ в Петербурге. Саммит в конце года называется неформальным. Таким он и вышел. О том, как именно и, главное, где это происходило,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из залов библиотеки.

Владимир Путин в этот день все делал раньше других

Владимир Путин в этот день все делал раньше других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин в этот день все делал раньше других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В этом году неформальный саммит СНГ состоялся, как и раньше, в Президентской библиотеке имени Ельцина, то есть в самом центре Петербурга, между Исаакиевским собором, Манежем и Медным всадником. То есть центр города с раннего дня стоял в одной гигантской пробке, которая была даже больше, чем в прошлом, и ширилась с каждой минутой начиная примерно с полудня.

Более того, на этот раз дороги были перегорожены самосвалами с оранжевыми, бросающимися в глаза кузовами, и обстановка складывалась что-то не праздничная, новогодняя, а походная или, скорее, военная. Не хватало противотанковых ежей.

Владимир Путин прибыл к библиотеке раньше всех остальных лидеров. Больше того, он и из Москвы-то прилетел рано, буквально обогнав даже передовой самолет с делегацией (крайне малочисленной) и журналистами (тем более ограниченными).

Кроме него, подъехали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер?министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В общем, все, кто мог. Или, вернее, все, кто есть. Других у Владимира Путина и правда нет.

Все молча, один за другим поднялись по ступенькам в библиотеку, и только президент Белоруссии не смолчал.

Белорусские журналисты, ведущие себя как американские, прокричали своему президенту что-то вроде того, каким он видит следующий год.

— Он будет самым удачным! — с удовольствием ответил вышедший в пиджаке на мороз (в Петербурге по сравнению с предыдущим днем сильно похолодало) господин Лукашенко.— Не переживайте! Будет нормально!

Ожидания были, безусловно, завышенными.

— Вам не холодно? — издалека заботилась о нем белорусская журналистка.

— Я же питерский,— объяснял ей белорусский президент.

Похоже, он имел в виду, что входит в близкое окружение Владимира Путина.

— А настроение? — словно надеялась на худшее журналистка.

— Среднее,— отчитывался Александр Лукашенко, оправдывал он ее ожидания.

— Почему? — хотела она большего.

— Лучше не может быть,— он уже не вдавался в объяснения, может, думая, что это и так понятно.

И ведь было понятно. То есть не то что лучше уже быть не может, а лучше еще не может быть.

А президент Белоруссии объяснял, что в Новый год оно поднимется, куда ему деваться, и тогда будет в принципе в самый раз.

Пока ждали остальных, почему-то, кажется, забыли про Николая, сына белорусского президента, который, как обычно, приехал с папой; и Николай вдруг в какой-то момент, потерянный, показался в зале заседаний возле флагов, прошелся мимо них и направился дальше, гонимый своей трудной судьбою, на поиски отца (хочется сказать «вечные»).

Сын Александра Лукашенко Николай в какой-то момент потерялся в библиотеке

Сын Александра Лукашенко Николай в какой-то момент потерялся в библиотеке

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сын Александра Лукашенко Николай в какой-то момент потерялся в библиотеке

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин зашел вместе с Касым-Жомартом Токаевым и некоторое время ждал остальных, которые что-то не спешили. Причем батька пришел на заседание с массивным перстнем-печаткой (демонстрировался впервые.— “Ъ”) на безымянном пальце левой руки и с портфелем, который ему подали уже в зале, а сын батьки — с папкой.

На самом деле, как потом выяснилось, Александр Лукашенко был единственным из лидеров СНГ, кто надел подаренный Владимиром Путиным каждому к Новому году перстень с его, Владимира Путина, пожеланиями. Да, такого еще не было.

Последним вошел президент Азербайджана Ильхам Алиев и встал рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, так как их страны начинаются на одну букву. Но нет, они не только не разговаривали, но даже и не смотрели друг на друга.

— Предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки,— произнес российский президент.

То есть встреча обещала быть долгой и плодотворной.

— Все это,— продолжил президент России,— происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран (все-таки скорее многих.— А. К.). Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты (но еще не перешли.— А. К.).

Владимир Путин обратил внимание на проблемы Армении и Азербайджана:

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— К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами—участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.

А не в Брюсселе то есть.

Тем не менее трехсторонняя встреча между Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Петербурге даже не планировалась. И судя по тому, как двое последних не смотрели друг на друга, и не могла планироваться.

Впрочем, двусторонняя, между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, на следующий день должна была состояться.

— Уважаемые друзья, еще раз благодарю вас за то, что откликнулись на приглашение приехать в Санкт-Петербург. Это было общее желание, мы неоднократно к этому возвращались, но все-таки формально это инициатива России, и я вам благодарен за ее поддержку,— заключил российский президент свою дежурную речь.

Но я все-таки не ожидал, что она окажется настолько дежурной. Это выяснилось буквально тут же.

Дело в том, что журналистов попросили покинуть зал заседаний, и было полное впечатление, что разговор только начинается. А на самом деле он тут же закончился

То есть через пять минут все лидеры СНГ уже сидели в автобусе, который отвез их в «Ленинград Центр» (за автобусом ушли пустые кортежи), на улицу Потемкинская.

Там лидеров ждал ужин.

Это был новый адрес на карте их встреч.

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То есть это, как сказано на сайте «Ленинград Центра», «шоу-пространство, центр современной культуры развлечений, предлагающий искусство вне форматов и рамок», «культурный досуг премиум-класса для руководства».

Звучит многообещающе. Да и соответствует обещаниям: гостям «Ленинград Центра» предлагают «новогоднее шоу “Снеговик летит на Луну”» (заинтересует прежде всего Александра Лукашенко) и «новогоднее представление для взрослых “Успеть до полуночи”».

А это заинтересует и всех остальных.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург

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