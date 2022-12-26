Перстни веером

26 декабря президент России Владимир Путин принял лидеров СНГ в Петербурге. Саммит в конце года называется неформальным. Таким он и вышел. О том, как именно и, главное, где это происходило,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из залов библиотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в этот день все делал раньше других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин в этот день все делал раньше других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В этом году неформальный саммит СНГ состоялся, как и раньше, в Президентской библиотеке имени Ельцина, то есть в самом центре Петербурга, между Исаакиевским собором, Манежем и Медным всадником. То есть центр города с раннего дня стоял в одной гигантской пробке, которая была даже больше, чем в прошлом, и ширилась с каждой минутой начиная примерно с полудня.

Более того, на этот раз дороги были перегорожены самосвалами с оранжевыми, бросающимися в глаза кузовами, и обстановка складывалась что-то не праздничная, новогодняя, а походная или, скорее, военная. Не хватало противотанковых ежей.

Владимир Путин прибыл к библиотеке раньше всех остальных лидеров. Больше того, он и из Москвы-то прилетел рано, буквально обогнав даже передовой самолет с делегацией (крайне малочисленной) и журналистами (тем более ограниченными).

Кроме него, подъехали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер?министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В общем, все, кто мог. Или, вернее, все, кто есть. Других у Владимира Путина и правда нет.

Все молча, один за другим поднялись по ступенькам в библиотеку, и только президент Белоруссии не смолчал.

Белорусские журналисты, ведущие себя как американские, прокричали своему президенту что-то вроде того, каким он видит следующий год.

— Он будет самым удачным! — с удовольствием ответил вышедший в пиджаке на мороз (в Петербурге по сравнению с предыдущим днем сильно похолодало) господин Лукашенко.— Не переживайте! Будет нормально!

Ожидания были, безусловно, завышенными.

— Вам не холодно? — издалека заботилась о нем белорусская журналистка.

— Я же питерский,— объяснял ей белорусский президент.

Похоже, он имел в виду, что входит в близкое окружение Владимира Путина.

— А настроение? — словно надеялась на худшее журналистка.

— Среднее,— отчитывался Александр Лукашенко, оправдывал он ее ожидания.

— Почему? — хотела она большего.

— Лучше не может быть,— он уже не вдавался в объяснения, может, думая, что это и так понятно.

И ведь было понятно. То есть не то что лучше уже быть не может, а лучше еще не может быть.

А президент Белоруссии объяснял, что в Новый год оно поднимется, куда ему деваться, и тогда будет в принципе в самый раз.

Пока ждали остальных, почему-то, кажется, забыли про Николая, сына белорусского президента, который, как обычно, приехал с папой; и Николай вдруг в какой-то момент, потерянный, показался в зале заседаний возле флагов, прошелся мимо них и направился дальше, гонимый своей трудной судьбою, на поиски отца (хочется сказать «вечные»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын Александра Лукашенко Николай в какой-то момент потерялся в библиотеке

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сын Александра Лукашенко Николай в какой-то момент потерялся в библиотеке

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин зашел вместе с Касым-Жомартом Токаевым и некоторое время ждал остальных, которые что-то не спешили. Причем батька пришел на заседание с массивным перстнем-печаткой (демонстрировался впервые.— “Ъ”) на безымянном пальце левой руки и с портфелем, который ему подали уже в зале, а сын батьки — с папкой.

На самом деле, как потом выяснилось, Александр Лукашенко был единственным из лидеров СНГ, кто надел подаренный Владимиром Путиным каждому к Новому году перстень с его, Владимира Путина, пожеланиями. Да, такого еще не было.

Последним вошел президент Азербайджана Ильхам Алиев и встал рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, так как их страны начинаются на одну букву. Но нет, они не только не разговаривали, но даже и не смотрели друг на друга.

— Предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки,— произнес российский президент.

То есть встреча обещала быть долгой и плодотворной.

— Все это,— продолжил президент России,— происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран (все-таки скорее многих.— А. К.). Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты (но еще не перешли.— А. К.).

Владимир Путин обратил внимание на проблемы Армении и Азербайджана:

— К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами—участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.

А не в Брюсселе то есть.

Тем не менее трехсторонняя встреча между Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Петербурге даже не планировалась. И судя по тому, как двое последних не смотрели друг на друга, и не могла планироваться.

Впрочем, двусторонняя, между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, на следующий день должна была состояться.

— Уважаемые друзья, еще раз благодарю вас за то, что откликнулись на приглашение приехать в Санкт-Петербург. Это было общее желание, мы неоднократно к этому возвращались, но все-таки формально это инициатива России, и я вам благодарен за ее поддержку,— заключил российский президент свою дежурную речь.

Но я все-таки не ожидал, что она окажется настолько дежурной. Это выяснилось буквально тут же.

Дело в том, что журналистов попросили покинуть зал заседаний, и было полное впечатление, что разговор только начинается. А на самом деле он тут же закончился

То есть через пять минут все лидеры СНГ уже сидели в автобусе, который отвез их в «Ленинград Центр» (за автобусом ушли пустые кортежи), на улицу Потемкинская.

Там лидеров ждал ужин.

Это был новый адрес на карте их встреч.

То есть это, как сказано на сайте «Ленинград Центра», «шоу-пространство, центр современной культуры развлечений, предлагающий искусство вне форматов и рамок», «культурный досуг премиум-класса для руководства».

Звучит многообещающе. Да и соответствует обещаниям: гостям «Ленинград Центра» предлагают «новогоднее шоу “Снеговик летит на Луну”» (заинтересует прежде всего Александра Лукашенко) и «новогоднее представление для взрослых “Успеть до полуночи”».

А это заинтересует и всех остальных.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург