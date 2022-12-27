Президент имени Чехова

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова объявил имена своих новых руководителей. Президентом фестиваля стал Михаил Швыдкой, а генеральным директором назначена Карина Цатурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На руку фестивалю может оказаться и чиновнический, и театроведческий, и просто зрительский опыт Михаила Швыдкого

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На руку фестивалю может оказаться и чиновнический, и театроведческий, и просто зрительский опыт Михаила Швыдкого

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кресло руководителя самого знаменитого международного российского театрального фестиваля опустело несколько недель назад, когда скончался президент Международной конфедерации театральных союзов и генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин. Он был одним из основателей фестиваля и его бессменным директором на протяжении тридцати лет — первый Чеховский фестиваль состоялся в 1992 году. Фестиваль очень быстро набрал вес, стал знаменит и авторитетен в мире, а после 2001 года, когда Чеховский устроил в Москве беспрецедентную по размаху и разнообразию Всемирную театральную Олимпиаду, слава и репутация фестиваля стали незыблемыми.

Разумеется, со временем и с постепенным насыщением московского фестивального рынка лицо Чеховского фестиваля менялось: если сначала он знакомил Россию с первыми лицами мирового театра и с постановками театральных экспериментаторов, то впоследствии фестиваль стал больше увлекаться хореографией, экзотическими театральными традициями дальних стран, музыкальными представлениями, новым цирком, более демократическими жанрами. Наряду с этим дирекция занималась продюсированием своих проектов и региональными инициативами, в частности, недавно появившимся Тихоокеанским фестивалем во Владивостоке. Авторитет Валерия Шадрина в театральной среде был незыблем, он был, что называется, лицом фестиваля и его единоличным лидером-тяжеловесом. Но, естественно, годы брали свое, и ни для кого в Москве не было секретом, что в коридорах Минкульта и московского правительства, главных доноров фестивального бюджета, стали задумываться о судьбе фестиваля и о форме транзита к будущему (в чисто правовом смысле Чеховский фестиваль — институция негосударственная: его учредитель не Минкульт, а Международная конфедерация театральных союзов, образовавшаяся в 1992 году на обломках Союза театральных деятелей СССР).

Тем не менее смерть Валерия Шадрина для фестиваля стала неожиданным и потому особенно тяжелым ударом. Объявленные сегодня назначения свидетельствуют о том, что общее понимание ситуации таково: резкие кадровые назначения людей со стороны слишком опасны, особенно в условиях, когда международные связи становятся все более призрачными. Поэтому решено сохранить статус-кво. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прежде не имел формального отношения к Чеховскому фестивалю, но он, без сомнения, хорошо понимает значение и способ работы институции — как бывший министр и как опытный чиновник, вышедший из театральной среды. В конце концов, как зритель фестиваля.

Очевидно, что Михаил Швыдкой станет прежде всего спикером и лоббистом фестиваля во властных коридорах. А непосредственное оперативное руководство будет осуществлять Карина Цатурова — вдова Валерия Шадрина, много лет управлявшая финансами Чеховского фестиваля и бывшая в последние годы заместителем генерального директора. Ближайшие планы дирекции понятны — реализовать уже объявленную Валерием Шадриным программу следующего фестиваля, намеченного на весну 2023 года (по понятным причинам акцент в ней сделан на азиатской и латиноамериканской экзотике). А что будет дальше, непонятно не только Чеховскому фестивалю, но и вообще никому.

Эсфирь Штейнбок