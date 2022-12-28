Обзвонкие голоса попытаются заглушить

Граждане могут получить право требовать у мобильных операторов блокировку спам-звонков. В соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом оператор также должен будет запрашивать разрешение абонента на пропуск звонков от различных организаций. Схожую инициативу обсуждают в Минцифры, но против нее уже выступили банки: они опасаются, что операторы начнут брать с них дополнительную плату за автоматические уведомления клиентов о долгах. Идеи депутатов вызывают вопрос и у компаний связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, внесенным в Госдуму 27 декабря группой депутатов во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Документ содержит поправки к закону «О связи», по которым операторы должны получать согласие абонента на пропуск голосовых информационных сообщений по сетям телефонной и мобильной связи. Такое согласие может предоставить заказчик рассылки, следует из документа. Рассылка также должна осуществляться на основании договора между заказчиком и оператором. Абонент сможет потребовать прекратить передачу на его телефон голосовых сообщений с указанием конкретного номера, кроме информационных звонков самого оператора и органов власти.

Из пояснительной записки к проекту следует, что причиной его разработки стало то, что рассылки сообщений мобильным абонентам носят «массовый характер и негативно воспринимаются населением»: по данным опроса Национального агентства финансовых исследований, за май—июнь 2021 года 89% россиян получали спам-звонки.

Похожая идея возникла и у Минцифры, предложившего ввести бесплатную услугу блокировки спам-звонков (см. “Ъ” от 15 декабря). Министерство предлагало сделать бесплатной и встроенной по умолчанию также услугу оповещения абонента об отрасли звонка, например «медцентр» или «банк». Новый законопроект касается голосового и автоматизированного автодозвона в том числе с использованием роботов, уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с деталями инициативы. В Минцифры “Ъ” не комментируют документ.

Собеседник “Ъ” в правительстве считает, что законопроект не предлагает подтвердить или идентифицировать звонок, а просто дает право жаловаться на него: «В нем необходимо уточнить предмет регулирования и терминологию в части спам-звонков». К голосовым информационным сообщениям в текущей формулировке могут относиться не только реклама, но и голосовые записи, которые содержат важную для клиентов информацию, в том числе от банков и операторов связи, отмечает собеседник. По его мнению, разумнее решать проблему спам-звонков на уровне актов министерства, которые будет проще уточнить, чем законопроект.

Риски в идее блокировки спам-звонков уже видят банки. Как следует из письма одной из крупных финансовых организаций в Минцифры (есть у “Ъ”), в версии Минцифры инициатива «распространяется и на автоуведомления кредитных организаций, с помощью которых банк информирует клиентов о возникновении задолженности или других рисках». Также возникает риск «недобросовестной практики со стороны операторов по взиманию с кредитных организаций платы за использование автоматизированных вызовов под угрозой блокировки». Собеседник “Ъ” в отрасли связи говорит, что против проекта Минцифры выступили Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-банк. В этих организациях “Ъ” не ответили.

Звонками как инструментом продвижения также часто пользуются компании, не имеющие возможности инвестировать в охватные маркетинговые кампании, объясняет вице-президент TWIGA CG Карина Оганджанян: «В основном это малый бизнес, клиники, юридические компании, финансовые сервисы».

Предложения депутатов избыточны, считает источник “Ъ” в одной из крупных компаний связи: «Операторы уже используют математические алгоритмы для защиты абонентов от нежелательных автоматизированных вызовов и оказывают услуги по защите, предлагая различные антиспамовые сервисы». В то же время в Tele2 и «МегаФоне» поддерживали идею Минцифры, хотя эксперты предупреждали об угрозе финансовых потерь операторов, которые сейчас берут плату за блокировку спама.

В «Вымпелкоме» сообщили, что изучают документы, в Tele2 отказались от комментариев, МТС и «Мегафон» не ответили. Минцифры предлагает «более мягкое регулирование, чем депутаты», считает собеседник “Ъ” в отрасли: «Законопроект же грозит формированием черных списков — блокировкой номеров, с которых могут осуществляться обычные голосовые вызовы».

Юлия Тишина, Татьяна Исакова, Валерия Лебедева