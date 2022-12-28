Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обзвонкие голоса попытаются заглушить

Законопроект об ограничении телефонного спама внесен в Госдуму

Граждане могут получить право требовать у мобильных операторов блокировку спам-звонков. В соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом оператор также должен будет запрашивать разрешение абонента на пропуск звонков от различных организаций. Схожую инициативу обсуждают в Минцифры, но против нее уже выступили банки: они опасаются, что операторы начнут брать с них дополнительную плату за автоматические уведомления клиентов о долгах. Идеи депутатов вызывают вопрос и у компаний связи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, внесенным в Госдуму 27 декабря группой депутатов во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Документ содержит поправки к закону «О связи», по которым операторы должны получать согласие абонента на пропуск голосовых информационных сообщений по сетям телефонной и мобильной связи. Такое согласие может предоставить заказчик рассылки, следует из документа. Рассылка также должна осуществляться на основании договора между заказчиком и оператором. Абонент сможет потребовать прекратить передачу на его телефон голосовых сообщений с указанием конкретного номера, кроме информационных звонков самого оператора и органов власти.

Из пояснительной записки к проекту следует, что причиной его разработки стало то, что рассылки сообщений мобильным абонентам носят «массовый характер и негативно воспринимаются населением»: по данным опроса Национального агентства финансовых исследований, за май—июнь 2021 года 89% россиян получали спам-звонки.

Похожая идея возникла и у Минцифры, предложившего ввести бесплатную услугу блокировки спам-звонков (см. “Ъ” от 15 декабря). Министерство предлагало сделать бесплатной и встроенной по умолчанию также услугу оповещения абонента об отрасли звонка, например «медцентр» или «банк». Новый законопроект касается голосового и автоматизированного автодозвона в том числе с использованием роботов, уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с деталями инициативы. В Минцифры “Ъ” не комментируют документ.

Собеседник “Ъ” в правительстве считает, что законопроект не предлагает подтвердить или идентифицировать звонок, а просто дает право жаловаться на него: «В нем необходимо уточнить предмет регулирования и терминологию в части спам-звонков». К голосовым информационным сообщениям в текущей формулировке могут относиться не только реклама, но и голосовые записи, которые содержат важную для клиентов информацию, в том числе от банков и операторов связи, отмечает собеседник. По его мнению, разумнее решать проблему спам-звонков на уровне актов министерства, которые будет проще уточнить, чем законопроект.

Риски в идее блокировки спам-звонков уже видят банки. Как следует из письма одной из крупных финансовых организаций в Минцифры (есть у “Ъ”), в версии Минцифры инициатива «распространяется и на автоуведомления кредитных организаций, с помощью которых банк информирует клиентов о возникновении задолженности или других рисках». Также возникает риск «недобросовестной практики со стороны операторов по взиманию с кредитных организаций платы за использование автоматизированных вызовов под угрозой блокировки». Собеседник “Ъ” в отрасли связи говорит, что против проекта Минцифры выступили Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-банк. В этих организациях “Ъ” не ответили.

Звонками как инструментом продвижения также часто пользуются компании, не имеющие возможности инвестировать в охватные маркетинговые кампании, объясняет вице-президент TWIGA CG Карина Оганджанян: «В основном это малый бизнес, клиники, юридические компании, финансовые сервисы».

Предложения депутатов избыточны, считает источник “Ъ” в одной из крупных компаний связи: «Операторы уже используют математические алгоритмы для защиты абонентов от нежелательных автоматизированных вызовов и оказывают услуги по защите, предлагая различные антиспамовые сервисы». В то же время в Tele2 и «МегаФоне» поддерживали идею Минцифры, хотя эксперты предупреждали об угрозе финансовых потерь операторов, которые сейчас берут плату за блокировку спама.

В «Вымпелкоме» сообщили, что изучают документы, в Tele2 отказались от комментариев, МТС и «Мегафон» не ответили. Минцифры предлагает «более мягкое регулирование, чем депутаты», считает собеседник “Ъ” в отрасли: «Законопроект же грозит формированием черных списков — блокировкой номеров, с которых могут осуществляться обычные голосовые вызовы».

Юлия Тишина, Татьяна Исакова, Валерия Лебедева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...