Лес тронулся

Как стало известно “Ъ”, правительство пошло навстречу игрокам лесопромышленного сектора сразу по нескольким принципиальным для них вопросам. Речь идет о транспортных субсидиях и квотах на перевозку грузов в направлении Китая, правилах перевозок через Казахстан и принципах расчета арендной платы за пользование лесными участками. Участники рынка хотели бы дополнительно скорректировать объем транспортных субсидий. А эксперты предлагают разрешить транзит пиломатериалов через Казахстан не только по железной дороге, но и автотранспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство собирается увеличить транспортные субсидии лесопромышленникам для вывоза продукции в Азию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Правительство собирается увеличить транспортные субсидии лесопромышленникам для вывоза продукции в Азию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чиновники поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли, следует из протокола совещания у министра экономического развития Максима Решетникова от 16 декабря (копия есть у “Ъ”). В частности, речь идет об увеличении с 300 до 500 млн руб. предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Как следует из документа, соответствующий проект постановления, подготовленный Минпромторгом, находится на межведомственном согласовании. Минфин уже поддержал рост субсидии.

Помимо этого, правительство согласилось внести изменения в постановление №521 от 2010 года, определяющее порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы. Проблема с транзитом сухих пиломатериалов из РФ через Казахстан в Узбекистан и страны Азии возникла в ноябре из-за поправок к этому документу.

Согласно ему, сейчас их можно вывозить только железнодорожным транспортом в Белоруссию через российско-белорусскую границу, а в Казахстан и Киргизию — через российско-казахстанский участок границы. При этом транзит пиломатериалов через Казахстан постановление запрещает, хотя с учетом переориентации экспорта на восток этот маршрут был крайне важен для российских компаний. Согласно протоколу, Минэкономики подготовило новые поправки к документу, внести их в правительство на согласование было поручено до 23 декабря.

Также по просьбе лесопромышленников, которые жаловались на сложности логистики по железной дороге, Минтрансу и ОАО РЖД по итогам совещания было поручено проработать вопрос об увеличении штрафов за неисполнение согласованных заявок на перевозку. Кроме того, они должны рассмотреть вопрос изменений во временных правилах определения очередности перевозок грузов с тем, чтобы перевозки лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получили приоритет.

Еще одним вопросом, по которому министерства пошли навстречу компаниям ЛПК, стало изменение порядка расчета арендной платы за пользование лесными участками. В 2023 году она временно будет определяться на основании фактической заготовки древесины арендаторами.

В то же время правительство не согласилось продлевать еще на два года сроки исполнения обязательств инвесторов в рамках приоритетных инвестпроектов, намеченных в период с 2 сентября 2022 года по 1 сентября 2024 года. До этого они уже были сдвинуты на год. Помимо этого, не было согласовано решение об изменении баланса расчетной лесосеки за счет уменьшения объема рубки мягколиственного леса в пользу хвойного.

Председатель комитета Архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов положительно оценивает принятые решения, но отмечает, что нужны доработки правил получения транспортной субсидии. Так, сейчас компании вне зависимости от размера получают одинаковую компенсацию. Но если у маленьких компаний субсидия покрывает значительную часть затрат, то у крупных — всего несколько процентов. Для примера, компании «Титан» или УЛК, находящиеся в Архангельской области, тратят до 4,5 млрд руб. в год на перевозку пиломатериалов по железной дороге. «Поэтому мы просили компенсировать для таких предприятий 50% от затрат и выплачивать их поквартально»,— говорит Александр Дятлов. Помимо этого, напоминает он, у компаний существенно отличаются расстояния до основного экспортного направления — Китая: к примеру, предприятия Северо-Запада несут больше затрат, чем предприятия в Иркутской области.

В то же время в Вятской торгово-промышленной палате считают правильным решение об арендной плате по факту заготовки. «Сегодня компании стараются не заготавливать листву, так как не могут сбыть балансы, но все равно несут лишние траты на оплату аренды»,— поясняют там, отмечая, что в протоколе нет точных указаний на сроки принятия решения.

При этом в ТПП опасаются, что в список компаний, которые получат приоритет при доставке лесных грузов по железной дороге, попадут только крупные предприятия, и сомневаются, что даже при изменении законодательства приоритет для лесных грузов при перевозке существенно повысится. «Все равно уголь, металлы и руда будут на первом плане, потому что железной дороге с этими грузами работать технологичнее»,— отмечают там. Сейчас, по оценкам ТПП, ОАО РЖД согласовывает 10% заявок на перевозку из Кирова до границы с Китаем.

В агентстве WhatWood отмечают, что в первую очередь правительству сейчас необходимо решить вопрос с транзитом через Казахстан и обозначить конкретные пункты пропуска грузов, а также включить возможность автомобильных перевозок.

Ольга Мордюшенко