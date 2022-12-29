Скачок ценового напряжения

Биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ. Регуляторы утверждают, что «нехарактерная» ситуация с отключением большого объема АЭС завершилась и цены уже пошли вниз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отключение 8 ГВт АЭС «Росатома» привело к рекордному росту цен на электроэнергию в декабре

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Отключение 8 ГВт АЭС «Росатома» привело к рекордному росту цен на электроэнергию в декабре

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) снова вернулись к росту: с начала декабря показатель увеличился примерно на 12% год к году. Самое заметное увеличение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) произошло с 19 по 26 декабря: индекс, по оценкам “Ъ”, вырос на 20,6% год к году, до 1,7 тыс. руб. за 1 МВт•ч. А в субботу 24 декабря был побит исторический рекорд цены: индекс составил более 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч, превысив предыдущий максимум от 9 августа 2021 года. Речь о ценах для коммерческих потребителей (для населения тарифы искусственно снижаются).

На рынке на сутки вперед энергетики продают реально выработанные киловатт-часы. За счет выручки РСВ генкомпании возмещают переменные расходы, в основном затраты на топливо. В 2021 году выручка энергетиков на РСВ составила 1,08 трлн руб.

Цены на РСВ зависят от спроса и предложения. На фоне похолодания объем покупки электроэнергии на РСВ в декабре вырос относительно ноября, но практически не изменился относительно декабря прошлого года. С 19 по 26 декабря, по оценкам “Ъ”, объем покупки на РСВ даже упал на 3% год к году.

Одновременно в декабре изменилась структура выработки энергии: предложение АЭС снизилось в среднем на 2,8 ГВт•ч по сравнению с ноябрем, сообщили “Ъ” в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генкомпании РФ). АЭС продают электроэнергию по любой цене, сложившейся на рынке, а для покрытия их выпадающей выработки включались более дорогие ТЭС. Вместе с этим с 1 декабря цены на газ были индексированы на 8,5%, что стало одним из основных факторов роста цен выработки ТЭС, замечает Максим Дякин из компании «Выгон Консалтинг».

В «Росэнергоатоме» (входит в «Росатом») сообщили “Ъ”, что в плановых ремонтах в декабре находятся четыре блока мощностью 3,6 ГВт на Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской и Балаковской станциях. При этом в декабре произошло три неплановых останова для неотложного ремонта: первый блок Смоленской АЭС (1 ГВт) выводился на 17–25 декабря, пятый блок Ленинградской АЭС (1,2 ГВт) 19 декабря отключился от сети действием автоматики и включен 27 декабря, а первый блок Ростовской АЭС (1 ГВт) остановлен 22 декабря на один день ложным действием защиты реакторной установки. Третий блок Калининской АЭС (1 ГВт) на 13–29 декабря — в вынужденном простое. Таким образом, 22 декабря с рынка ушло сразу почти 8 ГВт АЭС.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) заявили “Ъ”, что зимой, как правило, в плановых ремонтах одновременно находится два-три блока АЭС. «Нехарактерное наложение краткосрочных неплановых ремонтов в текущем декабре наблюдалось достаточно короткий период, максимум которых пришелся на 22–24 декабря»,— отмечают в СО.

Рост цен РСВ вызван главным образом внеплановым и существенным снижением выработки АЭС и отчасти опережающей индексацией тарифов на газ для тепловой генерации, заместившей поставки от АЭС, считают в «Сообществе потребителей энергии». «На рынке электроэнергии отсутствуют механизмы, компенсирующие потребителям затраты, вызванные снижением надежности генерации, а штрафы за подобные сбои на рынке мощности несоразмерно меньше затрат потребителей на содержание резервов»,— говорят в ассоциации.

В ФАС заявили “Ъ”, что анализируют причины роста цен, служба уже направила запросы в «Совет рынка» (регулятор энергорынков) и в СО. По результатам модельных расчетов «Совета рынка» выяснилось, что на рост цен повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС, сказали в ФАС.

В «Совете рынка» подтверждают, что на динамику показателя влияло изменение ценовой структуры предложения ТЭС, обусловленное изменением состава включенного оборудования ТЭС и в целом ростом загрузки ТЭС из-за «значительного снижения выработки АЭС». Во второй половине декабря дополнительным фактором стало снижение выработки ВИЭ. В регуляторе отмечают, что пиковые значения суточного индекса РСВ пройдены и уже наблюдается снижение цен.

В СПЭ при этом подчеркивают, что рост цен РСВ все равно отстает от темпов роста цен на газ. Стоимость газа с учетом июльской индексации на 5% суммарно увеличилась на 13,9%, а цены РСВ в декабре выросли лишь на 11,5% год к году.

Полина Смертина