Сербы подтянулись в Рашку

На севере частично признанной Республики Косово снова неспокойно. В воскресенье в районе вблизи патруля миротворческой миссии НАТО (KFOR) произошла стрельба, и президент Сербии Александр Вучич решил послать к границе с Косово в город Рашку главу Генштаба страны Милана Мойсиловича. По словам военного, сложившаяся ситуация требует присутствия на границе сербской армии. До этого в населенные сербами северные районы региона Приштина отправила подразделения спецназа косовской полиции, что вызвало возмущение местных жителей, которые начали возводить баррикады. В экспертном сообществе считают, что сейчас до открытого военного столкновения дело не дойдет, однако в будущем исключать подобный поворот не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Сербии Милош Вучевич (в центре) беседует с начальником штаба сербской армии Миланом Мойсиловичем (в центре слева) в армейских казармах в Рашке

Фото: Министерство обороны Сербии Министр обороны Сербии Милош Вучевич (в центре) беседует с начальником штаба сербской армии Миланом Мойсиловичем (в центре слева) в армейских казармах в Рашке

Фото: Министерство обороны Сербии

Новый виток обострения между Сербией и Косово начался еще летом 2022 года, когда Приштина потребовала от проживающих в северной части региона Косово и Метохия сербов перерегистрировать автомобильные номера и личные документы на местные. Белград на подобные шаги косовских властей отреагировал резко. С тех пор напряженность в регионе волнообразно нарастает, то успокаиваясь, то разгораясь с новой силой. Новый этап эскалации начался в декабре, когда 6 декабря косовский спецназ попытался взять под контроль помещения избирательных комиссий на севере края. Сербское население в ответ устроило стихийную акцию, вынудив силовиков отступить. Спустя два дня более 300 косовских полицейских вновь вошли в эти районы и перекрыли часть города Косовска-Митровица. В итоге местные сербы возвели на дорогах баррикады. Кроме того, 10 декабря был задержан бывший сербский полицейский Деян Пантич, что еще больше добавило негодования местным жителям.

В воскресенье, 25 декабря, сербский телеканал Pink сообщил, что послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Александра Вучича в течение 24 часов поспособствовать разбору баррикад, иначе, по их словам, ничто не помешает премьер-министру Косово Альбину Курти самостоятельно разобраться с ситуацией. Официально подобный ультиматум Белграду никто не подтвердил.

В тот же день обстановка обострилась до предела. По сообщениям сербских СМИ, 25 декабря косовский спецназ в районе 21:45 по Москве напал на сербов, охраняющих баррикады, в городке Зубин-Поток. В результате дело дошло до столкновений и даже стрельбы, хотя неподалеку находился патруль миссии KFOR. Кто стрелял — доподлинно неизвестно. Президент Вучич срочно созвал совещание с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженных сил. По его итогам было решено отправить в город Рашку — ближайший к границе с Косово — начальника Генштаба ВС Сербии генерала Милана Мойсиловича.

По словам военного, «ситуация сложная и требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии». Он заверил, что цели, поставленные перед сербской армией, «точные и ясные», и пообещал, что все они будут реализованы. В чем именно эти цели заключаются, чтобы и остальным стало яснее, а главное, спокойнее, генерал не пояснил.

Между тем миротворцы, в поле зрения которых произошла стрельба, заявили 26 декабря, что расследуют инцидент со стрельбой, и призвали всех к спокойствию. Представители KFOR заверили, что «работают над установлением всех фактов», но, кто именно открыл стрельбу, заявить не решились. «Важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали любой риторики или действий, которые могут вызвать напряженность и обострить ситуацию. Мы ожидаем, что все участники воздержатся от провокационной демонстрации силы и будут искать наилучшее решение для обеспечения безопасности всех сообществ»,— отметили в KFOR).

Несмотря на отсутствие в заявлении указаний на правых и неправых, выбранные формулировки, кажется, в большей степени были обращены к Белграду. Во всяком случае, именно после отправки в Рашку генерала прозвучали слова о «провокационной демонстрации силы».

По мнению руководителя проекта «Балканист» Олега Бондаренко, несмотря на возросшую напряженность, «до окончания новогодних праздников никакой войны в Косово не будет».

«И после Нового года слабо верится в войну, потому что она мало кому там нужна. Вполне возможно, что этот конфликт по-хорошему не решится — Косово очень близко к разморозке, но это произойдет не скоро. На самом деле у Сербии очень сильная армия, и, будь на то политическая воля, она бы быстро решила вопрос севера Косово военным путем. Другое дело, что это угроза уже конфликта с НАТО, и Вучич это прекрасно понимает»,— пояснил “Ъ” эксперт.

Сейчас от господина Вучича западные коллеги требуют присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, напомнил Олег Бондаренко. Однако ни на то ни на другое президент Сербии не пойдет, уверен эксперт. «Вучич, будучи человеком весьма прагматичным, прекрасно понимает ценность Сербии как моста — торгового, экономического, политического — между Востоком и Западом. Кроме того, он всю свою политическую карьеру строил как политик-русофил, любой отход от этой репутации будет ему дорого стоить. Поэтому и введение санкций против РФ, и признание Косово для него невыгодно, поскольку взамен он получил бы лишь туманную перспективу членства в ЕС, а Сербия не относится к числу приоритетов Европы»,— добавил господин Бондаренко.

Тем временем премьер Косово Альбин Курти встретился 26 декабря с главой миротворцев НАТО Анджело Ристуччи. Офис главы правительства частично признанной республики выпустил заявление, в котором сообщается, что во время беседы оба пришли к выводу: «свобода передвижения должна быть восстановлена, а баррикад не должно быть ни на каких дорогах». Приштина утверждает, что может своими силами решить проблему баррикад на севере края, однако дает время KFOR убедить местных жителей убрать заграждения самостоятельно.

Алексей Забродин