Суверенитет спроса и предложения

Белый дом в следующие три года займется развитием товарной биржевой торговли — таким образом власти рассчитывают добиться появления прозрачной системы ценообразования на внутреннем рынке в отсутствие возможности использовать международные ценовые индикаторы. Для создания полной и достоверной картины цен будет налажен обмен данными между биржей и ведомствами — для этих целей правительство расширит систему учета и внебиржевых договоров. В перспективе биржевые и внебиржевые индикаторы цен могут стать инструментом бюджетного и налогового контроля — возможность их использования в этом качестве правительство рассмотрит в 2024 году. Развитие биржевой торговли эксперты и рынок поддерживают, однако вопросы вызывает практическая реализация — наиболее проблемным выглядит наполнение биржевых торгов ликвидностью и развитие необходимых для этого производных финансовых инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях усиливающейся изоляции от внешних рынков участникам российской экономики предлагается самим торговаться о том, сколько в ней что стоит

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В условиях усиливающейся изоляции от внешних рынков участникам российской экономики предлагается самим торговаться о том, сколько в ней что стоит

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, правительство утвердило распоряжением от 23 декабря №4140-р дорожную карту по развитию биржевой торговли на отдельных рынках на 2023–2025 годы. Напомним, что из-за частичной изоляции РФ от внешних рынков и неполной конвертируемости рубля участники рынка на фоне множественности курсов потеряли возможность использовать международные ценовые индикаторы. Для восполнения дефицита данных Минфин уже предлагал в мае расширить биржевую торговлю и обязать производителей продавать на бирже до четверти продукции «при существенном изменении условий на рынке» — от промышленного и строительного сырья до сельхозпродукции. Предполагалось, что нормативы и условия вывода продукции на организованные торги определит правительство, однако в итоге документ так и не был принят.

Утвержденная Белым домом дорожная карта разработана ФАС в рамках национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы и является инструментом «приземления» новой проконкурентной политики службы после смены ее руководства (в ноябре 2020 года экс-главу ФАС Игоря Артемьева сменил Максим Шаскольский — тогда предполагалось, что его основной задачей станет проконкурентное сопровождение готовившегося Белым домом инвестиционного рывка, однако де-факто после 24 февраля политику пришлось адаптировать к решению новых проблем изолированной экономики). В ведомстве “Ъ” поясняют, что предлагаемые картой меры позволят создать рыночную систему ценообразования на внутреннем рынке, сформировать отечественные индикаторы и снизить зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации. По мнению ФАС, для российских инвесторов также станет положительным моментом развитие системы национальных индикаторов — прозрачность внутреннего ценообразования должна дать возможность более четко прорабатывать стратегии и хеджировать риски.

Документ содержит 38 мер по семи направлениям, среди исполнителей — ФАС, Минэкономики, Минфин, Минэнерго, Минсельхоз, ФНС, ФТС, а также Банк России и представители рынка. Первый блок предполагает системное развитие биржевой торговли, второй — развитие рынка производных финансовых инструментов, еще пять блоков касаются перевода отраслей на биржевое ценообразование (нефть и нефтепродукты, газ, зеленая энергетика и углерод, химическая и нефтегазохимическая промышленность, лесной комплекс). В частности, правительство получит право определять перечень товаров, в отношении которых будут сформированы национальные ценовые индикаторы на основании биржевых и внебиржевых ценовых индексов — тем самым власти рассчитывают обеспечить ликвидность биржевых торгов товарами. Кроме того, будет перечень ключевых товаров, по которым такие индексы обязательны для обеспечения экономической безопасности.

Для формирования ликвидных цен правительство расширит перечень товаров, по которым будут регистрироваться и внебиржевые договоры — сам сбор таких сведений будет унифицирован, в том числе за счет автоматизированного обмена данными между ФАС, ФНС и товарными биржами. В перспективе эти данные станут инструментом контроля. Так, ФТС уже во втором квартале 2023 года сможет использовать сведения о биржевых сделках и индикаторы цен при контроле таможенной стоимости товаров — после заключения соглашений об обмене данными с ФАС и биржей. В 2024 году правительство изучит возможности применения утвержденных биржевых и внебиржевых индикаторов цен для целей налогового и бюджетного регулирования.

В целом развитие биржевых механизмов в РФ эксперты поддерживают, однако вопросы у них вызывает конкретная реализация этих намерений на практике. Так, глава направления экономических исследований Kulik & Partners Law.Economics Татьяна Басова считает, что национальные ценовые индикаторы выполняют навигационную функцию для бизнеса в текущей экономической ситуации и в долгосрочном периоде: определяют прозрачные и объективные параметры цен (сделок) на внутреннем рынке РФ, подлежат применению в ценовых и торгово-сбытовых политиках компаний, а также снижают зависимость внутрироссийских бизнес-процессов от волатильности мировых индикаторов и внешних факторов. «Производители смогут избрать для себя обоснованные индикаторы и использовать их в формульных соглашениях с потребителями, что в свою очередь приведет к снижению количества нарушений, связанных с непрозрачным ценообразованием»,— считает она.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев напоминает, что современная биржа — это все же скорее финансовый институт, чем товарно-распределительный. «Необходимо создать ликвидность и необходима масса спекулятивного капитала, в том числе для полноценной реализации важной для предпринимателей функции хеджирования — но в документе отсутствуют упоминания о развитии института спекуляции. Неясно, как будет увязана работа с внешними рынками, хотя роль РФ на многих рынках заслуживает крупной международной биржи: нужна открытость биржи и участие в ней всех игроков, но с учетом санкций сейчас, к сожалению, не самый удачный момент для развития такой торговли»,— рассказывает эксперт.

Ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов напоминает, что на Западе сложился рынок покупателей и продавцов, есть расчетная ликвидная валюта, развиты финансовые инструменты — хеджирования валютных рисков. «Попытки создать собственный рынок неизбежно упираются в отсутствие этих составляющих в РФ: отсутствует сам рынок в нужных объемах — на бирже торгуется лишь десятая часть объемов внутреннего или внешнего рынка, отсутствуют нерезиденты из-за санкционных ограничений и отсутствия ликвидной расчетной валюты из-за неполной конвертируемости и волатильности рубля»,— объясняет он.

Президент консультационной компании «Александра» Александр Белозерцев к идеям правительства по развитию современной биржевой торговли относится скептически. «Формирование общепризнанных в мире ценовых бенчмарков на энергоносители, зерно, металлы, древесину, удобрения и другую продукцию происходит преимущественно на крупнейших биржах производных инструментов (деривативов) — futures & options exchanges. Только через развитие такого рода механизма современной торговли возможно развитие отечественной системы репрезентативных бенчмарков на товарные активы и активная конкуренция с крупнейшими товарными биржами мира (CME Group, ICE, Euronext и т. д.). К сожалению, именно в этом направлении отечественные биржевые площадки (Мосбиржа, СПбМТСБ и т. п.) катастрофически отстают не только от крупнейших товарных бирж мира, но и от крупнейших товарных бирж стран БРИКС»,— констатирует он.

Диана Галиева, Олег Сапожков