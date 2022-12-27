Потолок им не указ

Президент РФ своим указом с 1 февраля 2023 года запретил российским нефтекомпаниям продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС «механизм фиксации предельной цены» на российское сырье. Запрет пока введен для нефти, но распространится и на нефтепродукты, на которые с 5 февраля будет введен потолок цен и эмбарго ЕС. По словам юристов, данные о сделках российских компаний могут контролировать таможенные органы, а если этого будет недостаточно, для компаний может быть введена специальная отчетность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юр- и физлицам по контрактам, в которых «прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены». Согласно такой формулировке, если в контракте упомянут потолок, сделка не может быть проведена вне зависимости от цены. Указ опубликован 27 декабря.

ЕС и США 5 декабря начали применять потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Санкции запрещают компаниям ЕС и США предоставлять страховку, суда и любые услуги для перевозки морских партий российской нефти, если контракты по ее продаже не предусматривают условие предельной цены (см. “Ъ” от 23 ноября).

Российские чиновники говорили, что не будут соблюдать потолок, даже если придется сокращать добычу нефти в стране. Вице-премьер Александр Новак допускал ее снижение в 2023 году на 7–8%, до 490–500 млн тонн. При этом, хотя принципиальная позиция РФ была заявлена еще в ноябре, на формулирование указа президента ушло более трех недель. В этот период стоимость нефти Urals в результате влияния потолка падала до $46 за баррель, однако затем восстановилась, но по-прежнему ниже $60 за баррель.

Указ президента РФ вступает в силу только 1 февраля 2023 года и пока действует до июля 2023 года.

Дело в том, что партии с поставкой в январе уже законтрактованы, поэтому нефтекомпаниям нужен переходный период, чтобы подготовиться и сообщить контрагентам о введении этой специальной меры.

В теории указ предусматривает возможность исключений, но по отдельному спецразрешению президента РФ. Указ распространяется и на нефтепродукты, однако дата его вступления в силу в их отношении еще не установлена и будет определена правительством.

Напомним, с 5 февраля ЕС намерен отказаться от нефтепродуктов из России, и в ту же дату планируется ввести потолок цен на них по аналогии с нефтью, однако страны Запада пока не согласовали конкретные ценовые параметры.

Механизм того, как именно будет обеспечиваться выполнение требований указа президента РФ, предстоит разработать правительству в неустановленные сроки. Мониторингом запрета поставок должно будет заниматься Минэнерго, а контролем — межведомственная рабочая группа по ТЭКу, ее участники пока непонятны.

Исходя из полномочий существующих ведомств, заниматься контролем требований указа должна ФТС — возможно, совместно с налоговыми органами, отмечает партнер адвокатского бюро, «А-Про» Екатерина Макеева. По ее мнению, мониторинг будет осуществляться в процессе проверки документов при поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт. С большой вероятностью регуляторы будут обращать внимание не только на формулировки договора, но и на фактическую цену поставок, считает она.

По мнению юриста NSP Глеба Бойко, если правительство РФ сочтет недостаточными действующие механизмы контроля, то оно может установить для экспортеров нефти обязанность по направлению дополнительной отчетности. Данные о сделках будут доступны ФТС, а также банкам, которые будут осуществлять регистрацию соответствующих валютных контрактов, отмечает господин Бойко. Он также подчеркивает, что, так как большая часть российской нефти экспортируется компаниями со значительным государственным участием, риск нарушения требований указа представляется невысоким.

Дмитрий Козлов