Аркадий Волож попрощался с «Яндексом»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию. Текст обращения господина Воложа распространялся на внутреннем портале компании, его опубликовали Telegram-канал The Bell (внесено в реестр иностранных агентов) и РБК. «Ъ» подтвердили эту информацию в «Яндексе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Волож

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аркадий Волож

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В обращении господин Волож напомнил сотрудникам, что давно не управляет российским «Яндексом» и покинул все должности в компании. Он заявил, что совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации «Яндекса». «В текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим»,— отметил предприниматель. Господин Волож также сообщил, что ему по-прежнему интересно помогать советами международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».

«Яндекс – это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны. Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает. Пусть новый год принесет всем мир»,— заключил господин Волож.

3 июня сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС. Это аргументировалось тем, что основными акционерами «Яндекса» являются попавшие под санкции госбанки «Сбер» и ВТБ. В тот же день «Яндекс» сообщил, что господин Волож покидает все посты в компании. Он занимал пост CEO голландского Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и входил в его совет директоров.

В июле СМИ сообщали, что «Яндекс» ведет переговоры с сооснователем компании Аркадием Воложем о разделе части активов. В сентябре Forbes писал, что господин Волож предложил Алексею Кудрину, который тогда занимал пост председателя Счетной палаты, 5% компании через опционы, если тот перейдет в «Яндекс». В начале декабря господин Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию.

Эрдни Кагалтынов