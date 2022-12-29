Глав народных республик выберут депутаты

В предновогоднюю пятницу, 30 декабря, депутаты Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) соберутся на внеочередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть проект новой конституции ЛНР — основного закона республики уже в составе России. Власти региона не раз говорили, что хотят успеть принять документ до конца года, однако дискуссии по некоторым его положениям шли вплоть до самого последнего момента, говорят источники “Ъ”. Например, если изначально планировалось сохранить прямые выборы главы субъекта, то позже от них было решено отказаться. По данным “Ъ”, в проекте конституции ЛНР, как и ее донецкого соседа, будет записана парламентская модель избрания руководителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер парламента Денис Мирошниченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Спикер парламента Денис Мирошниченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проведение внеочередной сессии Народного совета ЛНР в четверг анонсировал спикер парламента Денис Мирошниченко («Единая Россия»). По его словам, одним из вопросов повестки заседания 30 декабря будет принятие новой конституции. «Я неоднократно на прошлой неделе заявлял, что мы будем принимать ее до конца года. От таких слов мы не отказываемся»,— сказал господин Мирошниченко на пресс-конференции.

ЛНР вошла в состав России 30 сентября вместе с тремя другими бывшими регионами Украины — Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областями. Федеральные конституционные законы о присоединении этих территорий не оговаривают сроки, в течение которых законодательные органы новых субъектов должны принять их основные законы, однако господин Мирошниченко и спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка не раз говорили, что парламенты сделают это до конца 2022 года. Напомним, в ЛНР и ДНР парламентами признаются действующие Народные советы республик периода их независимости. В областях действующих парламентов нет: они, согласно законам о присоединении, будут сформированы во второе воскресенье сентября 2023-го.

Основной закон российского субъекта — конституция или устав — достаточно типовой документ. Вариативность встречается только в частях, которые касаются названий органов власти, государственного языка (например, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что в конституции республики в качестве государственного будет упомянут только русский), порядка избрания губернатора (главы), количества депутатов заксобрания и архитектуры регионального правительства.

Денис Мирошниченко рассказал на пресс-конференции, что численный состав Народного совета ЛНР не изменится: как и раньше, в нем будет заседать 50 депутатов.

Других подробностей документа единоросс не раскрыл. Источник, близкий к руководству народных республик, рассказал “Ъ”, что, согласно проекту документа, главу ЛНР будут избирать не прямым всенародным голосованием, как это предполагалось с момента принятия первой конституции 18 мая 2014 года (первые выборы прошли 2 ноября того же года), а через парламент. Такой порядок сейчас существует в республиках Северного Кавказа (кроме Чечни), Крыму, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

По словам другого источника “Ъ”, такой же пункт будет и в конституции ДНР, которую Народный совет республики также примет сегодня, 30 декабря. Впрочем, Владимир Бидевка не ответил на звонки “Ъ”, а в пресс-службе парламента не смогли подтвердить эту информацию.

Собеседник “Ъ” рассказал, что изначально внутриполитический блок Кремля рассматривал возможность сохранения на новых территориях прямых губернаторских выборов, однако позже концепция изменилась. «

В условиях военного положения, наверное, так правильнее»,— сказал он. По данным “Ъ”, окончательное решение по этому вопросу в федеральном центре принималось вплоть до самого последнего момента.

По мнению политолога Ростислава Туровского, это ожидаемое решение, поскольку «было бы странным, если бы на фоне военного положения (действует в новых субъектах с 19 октября) проводились прямые губернаторские выборы». «Проще провести выборы в региональные парламенты, о чем, видимо, все-таки идет речь (26 декабря “Ведомости” написали, что в администрации президента обсуждают варианты соответствующих поправок), а уже депутатским корпусом выбирать руководство региона»,— сказал эксперт. Господин Туровский поясняет, что важным фактором остается контроль над территорией новых субъектов: провести депутатские выборы на той части, которую контролируют российские войска, не составит проблемы, и это позволит организовать кворум, полномочный избрать главу региона.

Андрей Прах