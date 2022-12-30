Bloomberg: богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд с начала года

В день начала военной операции на Украине 24 февраля самые богатые россияне потеряли в общей сложности $46,6 млрд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, они потеряли еще $47 млрд после введения странами Запада антироссийских санкций.

В начале ноября потери богатейших российских предпринимателей оценивались в $83,4 млрд. Эти данные приводились в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 25 россиян. По состоянию на прошлый месяц самые крупные потери понесли совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($8,35 млрд) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($8 млрд).

Лаура Кеффер