Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Психологов поднимают по тревоге

За год в России резко вырос спрос на психологическую помощь

В 2022 году потребность в психологах выросла в России по сравнению с прошлым годом на 62,87%, показало совместное исследование онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter. Авторы отмечают и значительное — на 62% — увеличение количества сессий со специалистами этого профиля, а также возросший в несколько раз спрос на корпоративную психологическую помощь. Эксперты объясняют такие показатели как политическими событиями, так и естественным ростом популярности психологической помощи.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авторы исследования указывают, что и в 2021 году, и в 2022-м всплески спроса на услуги психологов отмечены в марте и в октябре—ноябре. Отчасти это связано с сезонностью подобных обращений, говорят исследователи. Однако в 2022 году, подчеркивают они, число людей, обратившихся к психологам Alter в упомянутые месяцы, резко подскочило. Всплеск в марте, говорится в отчете, связан с событиями 24 февраля, а осенью — с объявленной в конце сентября частичной мобилизацией и ее последствиями. В результате в 2022 году количество сессий с психологами выросло на 62% по сравнению с 2021 годом, а количество новых клиентов — на 46%.

По словам директора психологической платформы Alter Рамиля Альшина, в более спокойном 2021 году в мае—июле был явный спад спроса, связанный с сезонностью. Однако в нынешнем году сезонного спада почти не было, напротив, продолжался рост.

Эксперты ресурса HeadHunter (HH) на основе анализа вакансий подсчитали, что в 2022 году спрос на специалистов этой области в штат по всей России вырос на 62,87% к прошлому году. Основные запросы исходили от образовательных и медицинских учреждений, а также госорганов. Самый большой подъем спроса наблюдался в Москве — 67,9%. По данным HH, компании стали чаще указывать в описании вакансий деятельность корпоративного психолога или психологической помощи сотрудникам — рост таких поисков в 2022 году составил 101%.

Alter также отмечает рост спроса со стороны корпоративных клиентов. Количество сотрудников, которые стали обращаться к психологам, с марта по октябрь утроилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом количество сессий увеличилось более чем в пять раз.

По словам соосновательницы «Психодемии» Марии Даниной, увеличился входящий запрос от компаний на проведение успокаивающих тренингов для сотрудников, обучения руководителей софт-скиллам и навыкам ведения групп поддержки, а также на организацию групп поддержки в компаниях силами экспертов школы.

Среди причин, по которым люди начинают терапию, в 2022 году, отмечают авторы исследования, на первое место вышли семейные и партнерские отношения — 25% от общего количества запросов. Относительно прошлого года их число возросло почти в 1,7 раза (в 2021 году таковых 15%, и эта тема была лишь на третьем месте по популярности). На втором месте «сильные эмоции» (гнев, агрессия, вина, обида, стресс) — 19% запросов (в 2021 году их доля составляла 14%). Примерно столько же запросов — около 19% — касается принятия решений и мотивации. В 2021 году эта тема была на первом месте — 28% запросов. На четвертом месте — вопросы самооценки и уверенности в себе — 13%. При этом в 2021 году данная тема была на втором месте: 19% запросов. Авторы анализа отмечают, что на 37,5% возросло количество запросов, связанных с конфликтами, ссорами и сложностями в коммуникации,— 11% в 2022 году против 8% в 2021-м. Кроме того, вдвое выросло число пользователей сервиса не из России: в марте—ноябре 2022 года их доля составила 31%, тогда как в аналогичный период 2021 года — 15,55%.

Руководитель рабочей группы по психологическому благополучию населения при комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей Алексей Богачев, комментируя итоги исследования, отмечает, что Россия, как и весь мир, проходит через «период глубокой трансформации». «В ходе этой трансформации рушатся не просто социальные связи, а внутренние адаптивные структуры личности. И конкретные люди, и в целом общность, которую можно обозначить как граждане России, попадают в область первичных экзистенциальных переживаний,— говорит господин Богачев.— Все это вызывает прорыв психической энергии, которая переживается как тревога. Поэтому сейчас у нас огромное количество неструктурированной тревоги — естественно, возникает желание пойти к специалисту». Алексей Богачев в этой связи отмечает, что частичная мобилизация у «существенной части» российских мужчин, напротив, структурировала состояние тревоги, «парадоксальным образом» позволив психическую энергию куда-то направить. У женщин же тревога на фоне этих событий возросла. Уровень тревоги в обществе будет только расти, прогнозирует эксперт: спрос на психологическую помощь вырастет еще «в три—пять раз».

Около 80% запросов клиентов связано с тревогой, нервозностью и апатией, подтверждает Елена Бурделова, психотерапевт, психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя»: «Повышение спроса объясняется высокой концентрацией событий, которые меняют привычный образ жизни человека и его фундаментальные представления о мире. Сначала это был ковид, сейчас — политическая ситуация». В связи с этим, подчеркивает она, профессиональное сообщество обеспокоено, что до сих пор не принят закон о психологической помощи в России.

«Пока нет никакого регулирования, мы не можем гарантировать качество помощи»,— соглашается декан факультета психологии СПбГУ, доктор психологических наук Алла Шаболтас. Следует ожидать, продолжает она, что все больше людей будет обращаться к непрофессионалам. Алексей Богачев отмечает, что в начале декабря президент России Владимир Путин обозначил необходимость провести совещание в правительстве по вопросу психологической помощи в России. Эксперт уверен, что это может изменить ситуацию: «Вряд ли поручение главы государства будет проигнорировано, и очевидно, что решения на этом совещании будут касаться и законодательного регулирования психологической службы».

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...