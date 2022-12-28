Психологов поднимают по тревоге

В 2022 году потребность в психологах выросла в России по сравнению с прошлым годом на 62,87%, показало совместное исследование онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter. Авторы отмечают и значительное — на 62% — увеличение количества сессий со специалистами этого профиля, а также возросший в несколько раз спрос на корпоративную психологическую помощь. Эксперты объясняют такие показатели как политическими событиями, так и естественным ростом популярности психологической помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авторы исследования указывают, что и в 2021 году, и в 2022-м всплески спроса на услуги психологов отмечены в марте и в октябре—ноябре. Отчасти это связано с сезонностью подобных обращений, говорят исследователи. Однако в 2022 году, подчеркивают они, число людей, обратившихся к психологам Alter в упомянутые месяцы, резко подскочило. Всплеск в марте, говорится в отчете, связан с событиями 24 февраля, а осенью — с объявленной в конце сентября частичной мобилизацией и ее последствиями. В результате в 2022 году количество сессий с психологами выросло на 62% по сравнению с 2021 годом, а количество новых клиентов — на 46%.

По словам директора психологической платформы Alter Рамиля Альшина, в более спокойном 2021 году в мае—июле был явный спад спроса, связанный с сезонностью. Однако в нынешнем году сезонного спада почти не было, напротив, продолжался рост.

Эксперты ресурса HeadHunter (HH) на основе анализа вакансий подсчитали, что в 2022 году спрос на специалистов этой области в штат по всей России вырос на 62,87% к прошлому году. Основные запросы исходили от образовательных и медицинских учреждений, а также госорганов. Самый большой подъем спроса наблюдался в Москве — 67,9%. По данным HH, компании стали чаще указывать в описании вакансий деятельность корпоративного психолога или психологической помощи сотрудникам — рост таких поисков в 2022 году составил 101%.

Alter также отмечает рост спроса со стороны корпоративных клиентов. Количество сотрудников, которые стали обращаться к психологам, с марта по октябрь утроилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом количество сессий увеличилось более чем в пять раз.

По словам соосновательницы «Психодемии» Марии Даниной, увеличился входящий запрос от компаний на проведение успокаивающих тренингов для сотрудников, обучения руководителей софт-скиллам и навыкам ведения групп поддержки, а также на организацию групп поддержки в компаниях силами экспертов школы.

Среди причин, по которым люди начинают терапию, в 2022 году, отмечают авторы исследования, на первое место вышли семейные и партнерские отношения — 25% от общего количества запросов. Относительно прошлого года их число возросло почти в 1,7 раза (в 2021 году таковых 15%, и эта тема была лишь на третьем месте по популярности). На втором месте «сильные эмоции» (гнев, агрессия, вина, обида, стресс) — 19% запросов (в 2021 году их доля составляла 14%). Примерно столько же запросов — около 19% — касается принятия решений и мотивации. В 2021 году эта тема была на первом месте — 28% запросов. На четвертом месте — вопросы самооценки и уверенности в себе — 13%. При этом в 2021 году данная тема была на втором месте: 19% запросов. Авторы анализа отмечают, что на 37,5% возросло количество запросов, связанных с конфликтами, ссорами и сложностями в коммуникации,— 11% в 2022 году против 8% в 2021-м. Кроме того, вдвое выросло число пользователей сервиса не из России: в марте—ноябре 2022 года их доля составила 31%, тогда как в аналогичный период 2021 года — 15,55%.

Руководитель рабочей группы по психологическому благополучию населения при комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей Алексей Богачев, комментируя итоги исследования, отмечает, что Россия, как и весь мир, проходит через «период глубокой трансформации». «В ходе этой трансформации рушатся не просто социальные связи, а внутренние адаптивные структуры личности. И конкретные люди, и в целом общность, которую можно обозначить как граждане России, попадают в область первичных экзистенциальных переживаний,— говорит господин Богачев.— Все это вызывает прорыв психической энергии, которая переживается как тревога. Поэтому сейчас у нас огромное количество неструктурированной тревоги — естественно, возникает желание пойти к специалисту». Алексей Богачев в этой связи отмечает, что частичная мобилизация у «существенной части» российских мужчин, напротив, структурировала состояние тревоги, «парадоксальным образом» позволив психическую энергию куда-то направить. У женщин же тревога на фоне этих событий возросла. Уровень тревоги в обществе будет только расти, прогнозирует эксперт: спрос на психологическую помощь вырастет еще «в три—пять раз».

Около 80% запросов клиентов связано с тревогой, нервозностью и апатией, подтверждает Елена Бурделова, психотерапевт, психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя»: «Повышение спроса объясняется высокой концентрацией событий, которые меняют привычный образ жизни человека и его фундаментальные представления о мире. Сначала это был ковид, сейчас — политическая ситуация». В связи с этим, подчеркивает она, профессиональное сообщество обеспокоено, что до сих пор не принят закон о психологической помощи в России.

«Пока нет никакого регулирования, мы не можем гарантировать качество помощи»,— соглашается декан факультета психологии СПбГУ, доктор психологических наук Алла Шаболтас. Следует ожидать, продолжает она, что все больше людей будет обращаться к непрофессионалам. Алексей Богачев отмечает, что в начале декабря президент России Владимир Путин обозначил необходимость провести совещание в правительстве по вопросу психологической помощи в России. Эксперт уверен, что это может изменить ситуацию: «Вряд ли поручение главы государства будет проигнорировано, и очевидно, что решения на этом совещании будут касаться и законодательного регулирования психологической службы».

Наталья Костарнова