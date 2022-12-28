«Газпром» учится жить без Европы

Экспорт «Газпрома» на ключевые для него зарубежные рынки в 2022 году рухнул на 46%, до 100,9 млрд кубометров, тем самым достигнув самого низкого уровня в истории компании. Практически все снижение экспорта пришлось на страны ЕС, поставки в которые сократились в 2,5 раза. На фоне снижения экспорта добыча газа «Газпрома» упадет на 20% до рекордного минимума в 412,6 млрд кубометров. При сохранении нынешних тенденций в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%, а доля «Газпрома» на рынке ЕС окажется в два раза меньше, чем у США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2022 года составит 100,9 млрд кубометров против 185,1 млрд кубометров годом ранее, сообщил 28 декабря глава российской монополии Алексей Миллер. Таких низких показателей экспорта на ключевые для компании европейские рынки не было даже в 1990 году, когда на экспорт ушло 110 млрд кубометров газа.

На фоне снижения экспорта добыча в 2022 году снизится до 412,6 млрд кубометров, в прошлом году этот показатель составлял 514,8 млрд кубометров. На таком же низком уровне — 418,5 млрд кубометров — добыча компании находилась только в 2015 году.

«Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд кубометров газа будет поставлено из газотранспортной системы "Газпрома" нашим российским потребителям. И 100,9 млрд кубометров газа — в страны дальнего зарубежья»,— следует из сообщения господина Миллера.

На фоне военных действий на Украине «Газпром» постепенно перекрывал поставки газа в Европу, исторически самый главный свой экспортный рынок, сначала полностью прекратив поставки по газопроводу Ямал—Европа, затем через «Северный поток» и резко сократив экспорт через Украину.

Пока в работе остаются только два маршрута поставок газа — через «Турецкий поток» и транзитом через Украину, но суммарные поставки по ним с осени не превышают 2 млрд кубометров в месяц.

В целом за год экспорт в ЕС мог составить около 61 млрд кубометров против 146 млрд кубометров в 2021 году. Снижение поставок в Европу привело к тому, что цены на газ весь год находились на рекордном уровне.

Рост цен во втором полугодии также сократил экспорт в Турцию, который в 2022 году, по оценке “Ъ” на основе данных турецкой статистики, мог упасть по сравнению с 2021 годом на 19,5%, до 21,5 млрд кубометров.

Единственным направлением, где экспорт в 2022 году рос, был Китай, где объемы поставок в отдельные дни декабря превышали контрактные уровни. «Мировой рынок газа будет развиваться высокими темпами, и, по долгосрочному прогнозу, в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%. Этот же прогноз говорит, что за 20 лет рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста»,— заявил Алексей Миллер. Он также добавил, что российские месторождения «будут давать газ на много-много лет вперед, и некоторые месторождения закончат свою добычу в 2141 году, а может быть, даже и позже».

В 2023 году экспорт может упасть еще больше. В настоящий момент «Газпром» поставляет в ЕС около 68 млн кубометров газа в сутки, и возможности для существенного роста поставок отсутствуют, так как для этого нужно политическое решение по возобновлению использования газопровода Ямал—Европа либо увеличение объемов транзита через Украину. Если экспорт газа в Китай в 2023 году составит, как предполагается, 25 млрд кубометров, а поставки в Турцию и ЕС останутся на текущем уровне, общий экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье может упасть до 75 млрд кубометров.

В таком случае объем поставок российского газа в ЕС впервые в истории будет меньше, чем поставки из США.

В 2022 году Европа импортировала около 43 млн тонн (56 млрд кубометров) СПГ из США.

Татьяна Дятел