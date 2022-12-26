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Коммерсантъ FM
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Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки выросла на 20%

Cредняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки выросла на 20%, составив 2102 руб. В Москве цены на услуги увеличились на 28%, до 2815 руб., следует из результатов аналитического исследования Tinkoff Data, которое приводит РБК. Аналитики объясняют эту тенденцию тем, что в 2022 году большое количество россиян отмечают Новый год дома.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе исследования специалисты проанализировали более 4 тыс. соответствующих объявлений с Avito, Youla, Profi и других открытых источников. Индекс рассчитывался с учетом средней стоимости Деда Мороза и Снегурочки перед Новым годом.

Максимальный рост стоимости аниматоров на праздник зафиксирован в Красноярске — с 1702 руб. в 2021 году до 2260 руб. (33%). В Санкт-Петербурге показатель увеличился на 17%, в Самаре — на 21%, в Екатеринбурге — на 18%, в Ростове-на-Дону — на 13% и в Новосибирске — на 10%. При этом в ряде регионов отмечено снижение цен: в Челябинске (–9%), Нижнем Новгороде (–7%) и Омске (–6%).

В среднем за последние пять лет стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в России выросла в два раза. Аналитики прогнозирует дальнейшее увеличение показателя в 2023 году. Специалисты ожидают, что стоимость этих услуг увеличится на 12%, составив 2356 руб.

Лусине Баласян

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