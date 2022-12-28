Путин подписал законы о гарантиях частным пенсионным сбережениям

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которому с 1 января 2023 года будут созданы системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

На базе Агентства по страхованию вкладов будет создана система гарантирования прав участников. Она будет работать по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Меры затронут тех, кому должна выплачиваться негосударственная пенсия.

Гарантийным случаем станет аннулировании лицензие или банкротство негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Участникам программ будут выплачиваться возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Он будет формироваться за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников.

Во время накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах не более 1,4 млн руб. Во время выплаты пенсий гарантируются выплаты в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая и не более двух выплат пенсии по старости.

Олеся Павленко