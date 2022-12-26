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Коммерсантъ FM
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Медведев стал первым замом Путина в военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ. Ее займет зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, следует из указа президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.

Также из состава комиссии исключили экс-руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Его место займет глава МЧС Александр Куренков. Кроме этого, согласно указу, в состав коллегии комиссии включили главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, генерального конструктора ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева Владимира Соловьева и других.

Помощник господина Медведева сообщил «РИА Новости», что в рамках работы в военно-промышленной комиссии тот продолжит проведение контрольных мероприятий по ОПК, которые велись по линии Совета безопасности.

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