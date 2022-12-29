Правительство Израиля ушло направо

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху официально вернулся на пост главы правительства во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызывает серьезные опасения у либеральной части израильского общества. В день присяги правительства сотни людей пришли к зданию Кнессета, чтобы выразить свой протест в связи с планами новых министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen , Reuters Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen , Reuters

Спустя почти два месяца после выборов в Кнессет 37-е правительство Израиля в четверг было приведено к присяге. Лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра после полутора лет в оппозиции. Это стало возможным благодаря соглашениям, заключенным «Ликудом» с ультрарелигиозными и крайне правыми партиями, которые предъявили достаточно жесткие требования во время коалиционных переговоров.

Речь шла как о распределении министерских портфелей, так и о поправках к законодательству. Поиск компромиссов был непростым, в том числе и внутри самого «Ликуда».

Переговоры не закончились даже к началу заседания Кнессета, где должно быть представлено правительство. Биньямин Нетаньяху задержался на 15 минут, так как продолжал уговаривать одного из своих ближайших соратников Исраэля Каца согласиться на ротацию должности главы МИДа. Еще накануне стало известно, что господину Кацу, бывшему министром иностранных дел в 2019–2020 годах, рассчитывавшему вернуться на это место, было предложено сначала возглавить Министерство энергетики, а спустя какое-то время сменить еще одного депутата «Ликуда» и министра разведки в 2020–2021 годах Эли Коэна в МИДе. Загвоздкой стал вопрос о сроках ротации, а именно когда Исраэль Кац и Эли Коэн будут меняться министерствами. Впрочем, из предыдущего премьерского опыта господина Нетаньяху известно, что, кто бы ни занимал пост главы МИДа, основную роль на международной арене всегда играет он сам.

И это было видно во время представления членов будущего кабинета министров в Кнессете. Биньямин Нетаньяху сделал акцент на внешнеполитических планах нового правительства. Среди приоритетов он традиционно назвал борьбу с ядерными амбициями Ирана, «прекращение израильско-арабского конфликта» и наращивание военного потенциала Израиля.

Сторонники Нетаньяху прерывали его речь аплодисментами, в то время как будущая оппозиция выкрикивала с мест в его адрес «Слабак! Лжец! Позор!», имея в виду уступки, которые пришлось сделать лидеру «Ликуда» на переговорах с другими партиями.

Среди вызывающих наиболее острую полемику в израильском обществе пунктов коалиционных соглашений, есть, например, «поправки о дискриминации», которые позволят поставщикам услуг отказываться от предоставления таковых на основании религиозных убеждений. Это, в частности, рассматривается как потенциальная угроза арабской общине и ЛГБТ-сообществу. Новое правительство также планирует законодательно принять решение о преодолении вето Высшего суда справедливости (БАГАЦ), а также внести поправки в израильский закон о возвращении, что может ограничить репатриацию в Израиль для людей с еврейскими корнями не по материнской линии. Кроме того, коалиционные соглашения предусматривают увеличение финансирования для ультраортодоксального сектора.

На этом фоне в день присяги правительства к зданию Кнессета пришли сотни людей. К полудню их число насчитывало уже около 2 тыс. человек. «Это много с учетом того, что это утро рабочего дня»,— сказал корреспонденту “Ъ” преподаватель Еврейского университета Олег, участвовавший в демонстрации протеста. По его словам, многие приходили на час-два, потом были вынуждены возвращаться на работу. «К самому зданию Кнессета нас не пропустили, мы расположились в паре сотен метров. Полиция вела себя корректно. Публика была очень разной — и молодежь, и те, кому 50–60 лет и больше, представители ЛГБТ и арабской общины. Единственное, кого я там не видел,— людей религиозных, может быть, буквально несколько человек»,— добавил Олег. По его словам, лично он пришел на демонстрацию, потому что не хочет жить в стране, «где религиозные имеют власть». «Я не хочу, чтобы налоги тратились впустую»,— подчеркнул он. Олег надеется, что демонстрации против нового правительства будут продолжены. Впрочем, это уже в планах нескольких общественных организаций. Многим не нравятся не только планы нового правительства, но и его состав. Часть министров не раз обвинялись либо в коррупции, либо в подрыве общественного доверия. В эту группу входит и сам Биньямин Нетаньяху, который находится под судом.

Тем временем парламентская оппозиция тоже не собирается сдаваться. «Мы передаем вам государство в отличном экономическом положении, мощное в военном плане, способное отстаивать свои интересы, пользующееся популярностью на международной арене. Постарайтесь не разрушить это. Мы скоро вернемся»,— заявил председательствовавший на своем последнем в качестве премьер-министра заседании Кнессета Яир Лапид, который теперь возглавит парламентскую оппозицию. Уходя из зала заседаний, он отказался пожать руку новому премьеру.

Марианна Беленькая