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Коммерсантъ FM
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Русское поле, я твой тонкий волосок

Natura Siberica импортозаместит средства для окрашивания

После ухода с российского рынка немецких марок красок для волос Wella и Londa локальные производители косметики пытаются занять освободившуюся нишу на рынке. Так, Natura Siberica в 2023 году планирует запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional в сегменте масс-маркета профессионального сектора — парикмахерских и салонов красоты. Но стать более или менее заметным на рынке новый продукт сможет минимум через три года, предупреждают эксперты.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О запуске производства и продаж краски для волос ICE Professional рассказали “Ъ” в Natura Siberica. Там уточнили, что первые партии планируется производить в Италии, а продажи готовой продукции на российском рынке начать во втором квартале 2023 года. Компания рассчитывает выйти с новым брендом на рынок профессиональных средств для окрашивания и занять нишу в сегменте масс-маркета. В Natura Siberica надеются по итогам следующего года со своей маркой ICE Professional занять 2% рынка с дальнейшим ростом. В целом, по оценке компании, в 2023 году 19% ее оборота будут обеспечивать новинки, включая краску для волос, детскую косметику и т. д.

Natura Siberica основана в 2008 году Андреем Трубниковым. После его смерти бизнес делили родственники предпринимателя. Сейчас учредителями компании в «СПАРК-Интерфакс» значатся Григорий Жданов — доверительный управляющий господина Трубникова (60%) и «Корпорация АГ» (40%). Специализируется на производстве и продаже косметики под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen. По данным «СПАРК-Интерфакс», общая выручка двух ключевых юрлиц Natura Siberica — ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» составила 9,3 млрд руб. В 2022 году общая выручка компании выросла на 14% год к году, а ее доля на рынке — на 0,5 п. п., до 3,9%.

Гендиректор ГК Natura Siberica Феликс Либ считает перспективным развитие категории краски для волос из-за перераспределения рынка после ухода в мае этого года из России брендов Wella и Londa. В то же время ранее Минпромторг сообщал, что продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта. О том, что российские салоны красоты сегодня продолжают работу с продукцией Wella и L’Oreal, поставляемую в РФ через параллельный импорт, говорит и основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, развитие сегмента масс-маркета в категории краски для волос может стать перспективным направлением для Natura Siberica при условии конкурентоспособных цен на полке и договоренностей о поставках с крупными ритейлерами. Но на рынке сохраняется высокий уровень конкуренции между локальными производителями, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его словам, о планах нарастить долю на рынке краски для волос заявляли, например, в Estel и АО «Арнест» (бренд «Прелесть Professional»).

По оценке господина Стоянова, у Natura Siberica может уйти не менее трех-пяти лет на продвижение бренда на рынке профессиональных средств для окрашивания. «Все крупные бренды завоевывали российский рынок десятилетиями»,— поясняет он. Господин Бурмистров также считает, что наладить партнерство с салонами красоты для новой продукции будет существенно сложнее и дольше по времени, так как на этом рынке уровень лояльности к определенным брендам у потребителей и профессионалов намного выше.

В то же время Петр Бобровский считает, что профессиональный сегмент рынка средств для окрашивания волос может стать более перспективным для Natura Siberica, если компания предложит салонам красоты надежную систему поставок, достаточный ассортимент и инвестиции в маркетинг для повышения узнаваемости бренда.

Алина Савицкая, Дарья Андрианова

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