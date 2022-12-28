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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о защите от санкций международных банков с российским участием

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий конвертировать российские доли в международных финансовых организациях в долговые обязательства. Меры должны защитить банки от санкций. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство сможет конвертировать доли России в долговые обязательства с возможностью обратной конвертации при договоренностях с международными финансовыми организациями. Обратная конвертация должна состояться без ухудшения условий.

15 декабря соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, у России есть доли в международных финансовых институтах, «часть из них — "недружественные", и антироссийские санкции им не угрожают».

Олеся Павленко

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