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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:58

Дивиденды гудят: «БАМ!»

«Россети» откажутся от многого ради строительства на Восточном полигоне

По данным “Ъ”, «Россети» могут продать принадлежащий компании пакет акций «Интер РАО» за 23 млрд руб. и откажутся от выплаты дивидендов на ту же сумму, для того чтобы в наступающем году профинансировать строительство электросетей на Восточном полигоне. Пакет в «Интер РАО» продается ниже рыночной стоимости, которая по текущим котировкам составляет около 29 млрд руб. Акции могут приобрести аффилированные с «Интер РАО» структуры, предполагают собеседники “Ъ”.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Россети», которые находятся в процессе присоединения к Федеральной сетевой компании, для закрытия дефицита финансирования строительства электросетей для Восточного полигона в 2023 году могут отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год (государству принадлежит 80,72% акций). Также компания собирается получить дополнительные средства, продав свой пакет акций «Интер РАО» в 8,57%. Об этом, по словам источников “Ъ”, представитель Минэнерго сообщил на заседании правкомиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 27 декабря.

«Россети» в условиях дефицита инвестпрограммы строят новые подстанции и магистральные сети для расширения провозной способности БАМа и Транссиба до 182 млн тонн к 2024 году. Всего госхолдингу поручено построить 25 энергообъектов. Глава «Россетей» Андрей Рюмин оценивал стоимость строительства ЛЭП для второй очереди Восточного полигона в 250 млрд руб. В качестве источников финансирования рассматривались меры по дополнительному росту тарифов, деньги бюджета и средства ФНБ; решение ни по одному из этих вариантов не было принято.

Как сообщил на заседании правкомиссии представитель Минэнерго, дефицит средств на строительство ЛЭП для Восточного полигона до 2025 года оценивается в 168 млрд руб., в том числе 58 млрд руб. в 2023 году.

Для покрытия дефицита правительство решило освободить «Россети» от выплаты дивидендов за 2022 год, что позволит высвободить около 23 млрд руб. И еще в 23 млрд руб. оценивается стоимость принадлежащих «Россетям» акций «Интер РАО», отметил чиновник. В 2023 году на строительство электросетей для первого этапа развития Восточного полигона «Россети» намерены направить 10 млрд руб., для второго этапа — 51 млрд руб.

Рыночная стоимость пакета ФСК в «Интер РАО» — 29 млрд руб., на его продаже в последние годы настаивал Минфин. Покупатель пакета неизвестен. В прошлый раз, когда ФСК продавала часть своего пакета в «Интер РАО», акции купила сама генерирующая компания.

ФСК получила 20% акций «Интер РАО» в ходе «большой» допэмиссии компании, проведенной для консолидации активов в 2011 году. Тогда доли в «Интер РАО» получили также государственные «Росатом» (13,4%), ВЭБ (5,4%), «РусГидро» (5,3%) и «Газпром» (2%), а также государственные энергоактивы Росимущества. Крупнейшим частным акционером стал «Норникель» с 14,2%. В 2012 году президент Владимир Путин разрешил «Роснефтегазу» инвестировать в госкомпании ТЭКа, после чего в 2013 году холдинг консолидировал доли Росимущества и «Росатома» в «Интер РАО».

Прочие акционеры стали постепенно продавать свои доли. Последний раз крупные изменения в составе акционеров «Интер РАО» происходили в 2018 году, когда ФСК избавилась от 10% акций и полностью свою долю продала «РусГидро».

Сейчас контроль над «Интер РАО» распределен между «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО», владеет 29,56%) и «Роснефтегазом» (владеет 27,63%). Советы директоров «Роснефтегаза» и «Интер РАО» возглавляет Игорь Сечин.

«Россети» уже отказывались от выплаты дивидендов по итогам 2021 года из-за высоких расходов на Восточный полигон. Глава «Россетей» Андрей Рюмин говорил, что вопрос о выплате дивидендов за 2022 год будет обсуждаться в 2023 году после объединения ФСК и «Россетей».

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что не могут подтвердить информацию о продаже пакета в «Интер РАО». «Для реализации акций “Интер РАО” необходима директива правительства РФ. У нас нет информации, что рассмотрение такой директивы было кем-либо инициировано либо готовятся материалы для ее рассмотрения»,— заявили там, добавив, что предложения по дивидендам будут рассматриваться в апреле-мае 2023 года. В «Интер РАО» сообщили, что не комментируют действия акционеров, не ответив на вопрос, будет ли компания выкупать свои акции у ФСК. В Минэнерго “Ъ” не ответили.

Минэнерго может запретить прямое подключение к магистральным электросетям

Основными претендентами на пакет в текущих условиях остаются аффилированные с «Интер РАО» компании, полагают собеседники “Ъ” на рынке. Однако такая покупка со стороны «Роснефтегаза» или «Интер РАО» приведет к увеличению их пакетов сверх рубежа 30% и потребует выставления обязательной оферты остальным акционерам по цене не ниже цены сделки или шестимесячной средневзвешенной рыночной цены. Именно это было причиной, почему весь пакет ФСК не был продан в 2018 году.

Для «Россетей» сделка в целом нейтральна — при сохранении дивидендной политики «Интер РАО» (выплата 25% от чистой прибыли) перспектив существенного роста стоимости компании не наблюдается, считает собеседник “Ъ”.

Отказ «Россетей» от дивидендов выглядит более опасным для акционерной стоимости — решение вряд ли можно назвать разовым, учитывая долгосрочный характер инвестиций, ради которых оно принято. Решение об отказе от дивидендов выглядит разумным с государственной точки зрения, от которого выиграют все потребители в стране, однако заплатить за это придется акционерам ФСК, заключает он.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина

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