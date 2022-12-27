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Коммерсантъ FM
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Специальное военное отступление

Участники СВО ушли из Луганска в Подольск

Военные следователи СКР и прокуроры начали проверку в связи с несанкционированным возвращением группы участников специальной военной операции (СВО) в Россию. Восемь мобилизованных жителей Калининградской области после недолгого пребывания в ЛНР организованно направились домой, а по дороге остановились в подмосковном Подольске, чтобы сдать в полицию пулеметы и автоматы. Военных отправили в ближайшую часть и сейчас решают, кого привлекать к ответственности за ЧП — самих отказников или их командиров.

По данным подмосковной полиции, отделение калининградских резервистов прошло обучение в 7-м отдельном гвардейском мотострелковом полку береговых войск Балтийского флота и было организованно направлено для участия в боевых действиях в ЛНР. Однако через некоторое время группа в полном составе покинула зону проведения СВО. При этом резервисты забрали с собой закрепленные за ними три автомата АК-74, три ручных пулемета РПК-74 и еще один пулемет ПКМ. Боеприпасы военные с собой не взяли.

На попутках отделение беспрепятственно благополучно добралось в столичный регион, а в Подольске бойцы решили сдать оружие в полицию. В минувший понедельник около 19 часов они обратились с соответствующей просьбой к дежурному офицеру ОМВД РФ по Подольскому городскому округу.

Полицейские установили, что костяк группы составляют жители калининградского Полесска Николай Колмачев, Игорь Медведев и Александр Богаченок. С ними вместе досрочно демобилизовались Александр Елисеев и Евгений Кравченко, призванные соответственно из поселка Гордое и города Советска. Резервисты Денис Балахин, Александр Бабенко и Дмитрий Медведев, как оказалось, прибыли в Подольск без документов, но сообщили, что тоже следуют в Калининград.

Полицейские сразу сообщили об инциденте в ФСБ, военную и гражданскую прокуратуры, а также в подразделения СКР гарнизонного и окружного уровней. В итоге разбираться с уклонистами взялся военный следственный отдел СКР по Подольскому гарнизону, а самих военнослужащих отправили в военно-инженерную часть на территории гарнизона Чехов-4.

О процессуальном статусе калининградцев или проводимых с ними следственных действиях ни один из официальных источников до настоящего времени не сообщал. В подольской полиции и гарнизонном военном следственном отделе СКР от комментариев тоже воздержались. Юристы полагают, что при худшем раскладе в отношении них могут возбудить уголовное дело о дезертирстве (в условиях ведения боевых действий — это ч. 3 ст. 338 УК, предусматривающая от 5 до 15 лет заключения), однако к этой статье имеется примечание, пока, правда, распространяемое на ее ч. 1, в соответствии с которым военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство являлось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

Сергей Машкин

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