Вы саммит-то кто

Украина выдвинула инициативу до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН «саммит мира». В качестве посредника Киев хотел бы видеть генсека ООН Антониу Гутерриша. Последний уже согласился, но при условии, что все стороны конфликта одобрят эту идею. Проблема в том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил приглашение на встречу России только после привлечения ее «к ответственности за военные преступления». Таким образом остается загадкой, посредником между кем и кем должен стать господин Гуттериш. В Москве, впрочем, сочли проведение подобного мероприятия возможным, даже если на нем будет представлена только одна сторона конфликта — правда, необязательным в РФ считают участие в нем Украины. В экспертном сообществе уверены: без прямых переговоров конфликтующих сторон все-таки не обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) предложил созвать мирную конференцию без участия России

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) предложил созвать мирную конференцию без участия России

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

Власти Украины до конца февраля 2023 года намерены организовать «мирный саммит» и предлагают провести его на площадке ООН. Об этом в интервью Associated Press заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев сделает все возможное, чтобы победить в конфликте с Россией в следующем году, однако важную роль здесь играет и дипломатия. «Каждая война заканчивается дипломатией. Каждая война заканчивается в результате действий на поле боя и за столом переговоров»,— заявил господин Кулеба. Он отметил, что лучшим местом для проведения саммита мира могла бы стать ООН, «потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране, речь идет о том, чтобы привлечь к инициативе всех».

Глава МИД Украины не исключил участия в мероприятии России, однако перед этим она должна быть «привлечена к ответственности за военные преступления». «Только таким образом их можно пригласить к этой инициативе»,— заявил глава МИД Украины.

Другими словами, по этой формуле участие Москвы в мирном саммите в феврале, мягко говоря, маловероятно. Поэтому не совсем понятно, зачем тогда Киеву в качестве распорядителя подобного форума понадобился Антониу Гутерриш. «Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное — как человек принципиальный и честный»,— подчеркнул господин Кулеба, не пояснив, посредником между кем и кем должен стать генсек ООН в случае отсутствия на саммите России.

В пресс-службе генсека на предложение Киева стать медиатором поспешили дать весьма осторожный ответ. «Генеральный секретарь много раз говорил ранее, он может выступить посредником только в том случае, если все стороны захотят, чтобы он выступил посредником»,— заявили в ООН.

Еще вечером 26 декабря предложение Дмитрия Кулебы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл»,— заверил чиновник. Более развернуто 27 декабря инициативу украинских коллег прокомментировал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Во-первых, мининдел Кулеба заявил, что Украина предлагает провести до конца февраля некий "саммит мира", где генсек ООН мог бы выступить в роли некоего "посредника". Во-вторых, МИД Украины разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно, и с призывом нас оттуда исключить... Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто»,— написал в своем Telegram-канале господин Полянский.

Другими словами, в Москве саммит мира без России сочли несостоятельным, однако не увидели проблемы в аналогичном форуме, если на нем не будет Украины.

Как бы то ни было, в Киеве уже начали развивать выдвинутую господином Кулебой идею. Как уточнил президент Украины Владимир Зеленский, саммит должен быть организован на основе «формулы мира» из десяти пунктов, которую он впервые обнародовал 15 ноября на встрече лидеров G20. Одно из ее условий — вывод российских войск со всей территории Украины в границах 1991 года. Президент США Джо Байден и Евросоюз уже поддержали стремление Украины к «справедливому миру». Ранее, 22 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что команда президента Украины дорабатывает предложенный ими план урегулирования из десяти пунктов. По информации издания, обнародование документа намечено на февраль 2023 года.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, какими взаимоисключающими ни были бы позиции сторон, «любой конфликт завершается переговорным процессом и взаимными уступками, на основе которых достигается какой-то компромисс, если речь не идет о капитуляции».

Несмотря на то что господин Зеленский много раз повторял официальную позицию по диалогу с Россией, «по всей видимости, какая-то гибкость в ней существует», пояснил “Ъ” эксперт.

«Декларируемая позиция необязательно означает позицию окончательную. Подвижки возможны, как мы убедились во время переговоров в Стамбуле. Там тоже были разные мнения, но в целом стороны двигались в направлении соглашения. Сейчас такое соглашение едва ли может быть окончательным. Вряд ли удастся договориться о комплексном политическом урегулировании сразу в рамках одного документа. Видимо, процесс должен быть разбит на стадии. Начинать надо с деэскалации, переходить к заморозке конфликта, а после — к его урегулированию. Такая последовательность была бы логичной»,— отметил Андрей Кортунов.

Эксперт уверен, что фигура Антониу Гутерриша возникла неслучайно, поскольку всевозможные посредники с начала конфликта уже заявляли о себе, но не преуспели. «ООН и аппарат генсека не проявляли большой активности в ходе конфликта, за исключением деятельности руководителя МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС и в какой-то степени участия в зерновой сделке. Насколько я могу судить по бэкграунду Гутерриша и по своему небольшому опыту общения с ним, ему ближе вопросы развития, нежели проблемы безопасности: в острые кризисные ситуации он вовлечен гораздо меньше. В некоторым смысле Гутерриш тут человек новый. Зеленский, думаю, понимает, что какие-то переговоры с Москвой должны быть и без России новую систему не отстроить»,— считает господин Кортунов.

Алексей Забродин