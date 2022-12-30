СМП-банк оценили по капиталу

«Ъ» стали известны детали продажи Промсвязьбанку группы СМП-банка. Сделка готовилась больше года и была официально закрыта 30 декабря. По данным источников «Ъ», ее стоимость составила 46 млрд руб., что близко к величине нынешнего капитала банка. В 2022 году на фоне масштабных санкций против России собственников сменил целый ряд крупных кредитных организаций, однако ни одна не была продана так дорого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным трех источников «Ъ» на финансовом рынке, Промсвязьбанк (ПСБ) приобрел группу СМП-банка за сумму, близкую к капиталу последнего. Двое собеседников «Ъ» говорят о 46 млрд руб. Третий источник «Ъ», присутствовавший на корпоративном мероприятии СМП-банка в конце декабря, процитировал главу банка Александра Левковского: «В нынешних условиях заплатить капитал… практически весь капитал за такой бизнес в такое сложное время — такое в нашей стране не смог сделать больше никто».

При этом господин Левковский попрощался с сотрудниками и добавил, что «выигрывает не тот, кто играл до конца, а тот, кто уходит с деньгами».

О закрытии сделки стороны объявили 30 декабря. ПСБ сообщил, что получил контроль над СМП-банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. По последним публичным данным от 2018 года, у них было по 49,995% и 43,2% акций банка соответственно. Остальные бумаги поделены между миноритариями, в том числе ООО «Посейдон» (3,3%), «Альтекс» (0,8%) и Еленой Рузяк (0,678%). Сменили ли собственников эти доли — неизвестно. В периметр сделки вошли СМП-банк и его дочерние структуры, включая находящийся в процессе финансового оздоровления Мособлбанк, «СМП-Страхование», «СМП Факторинг» и «Тяжпромлизинг».

«Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов, в первую очередь за счет страховых услуг»,— говорится в сообщении банка. Сеть СМП-банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, у самого ПСБ 300 филиалов по всей стране и на Байконуре.

СМП-банк, по оценке рейтингового агентства НКР, сфокусирован на «корпоративном кредитовании с одновременным поддержанием значительного портфеля ценных бумаг и высокой доли средств в межбанковском кредитовании». ПСБ же имеет статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, но придерживается универсальной стратегии, развивая в том числе розничное направление. Оба находятся в SDN-листе США.

Полномочия совета директоров и исполнительных органов СМП-банка (председателя и членов правления) прекращены, к работе приступил «новый аппарат».

Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением. Исходя из раскрытия информации, досрочный роспуск совета директоров и передача полномочий их функций состоялись 27 декабря.

После начала военных действий на Украине и введения против РФ масштабных санкций, особенно сильно затронувших финансовую систему, владельцев сменил ряд крупных банков — и все эти сделки прошли по цене существенно ниже капитала. Так, в частности, по данным ЦБ, ВТБ купил у него группу «ФК Открытие» за 0,6 капитала. PPF Group в июне сообщила, что в рамках первой части сделки продала контрольные доли в ХКФ-банке, «Хоум кредит страховании» и компании «Купи не копи», а также 100% «Форвард лизинга» за 26,4 млрд руб. Вторая часть сделки предусматривала продажу оставшихся долей за 16,4 млрд руб. (до ноября 2023 года), но в случае ускорения расчетов цена снижалась на 11,1 млрд руб. Сделка закрыта в начале сентября. На начало года капитал ХКФ-банка составлял 58 млрд руб. Весной текущего года Росбанк мог быть продан за 0,2–0,3 капитала.

Эксперты подчеркивают, что на этом фоне сделка по СМП-банку «не выглядит рыночной».

По данным «Интерфакса», на начало 2022 года капитал банка составлял почти 55,9 млрд руб. Финансовую отчетность банки имеют право не публиковать, а более позднюю информацию о размере капитала «Ъ» найти не удалось. Но как отмечает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян, в течение года частично реализовался кредитный и валютный риск: «В результате объем бизнеса банка не увеличивался, а часть капитала была отнесена под увеличение новых резервов под возможные потери по ссудам».

Давление на капитал группы оказывал и санируемый СМП-банком Мособлбанк. В текущем году, как следует из ранее раскрытой информации, отрицательный капитал Мособлбанка вырос со 135,2 млрд руб. на начало года до 218,6 млрд руб. на начало апреля. Более поздние данные банк не раскрывал. «Санация Мособлбанка требует колоссальных финансовых и административных усилий»,— отмечает госпожа Авакимян. По данным «Ъ», теперь оздоровлением займется ПСБ.

Ольга Шерункова